Consorzio Farmaceutico bussa a soldi

di Erika Noschese

Richiede la liquidazione per le quote di ripiano il Consorzio Farmaceutico Intercomunale che nella giornata di ieri ha scritto ai Comuni di Salerno, Eboli e Capaccio chiedendo di ottenere le quote per il ripiano perdite di esercizio 2023. “Si rappresenta la necessità che codesti Enti provvedano con la massima urgenza a versare la quota di competenza per il ripiano delle perdite di gestione dell’anno 2023, al fine di assicurare al Consorzio Farmaceutico Intercomunale la liquidità minima necessaria per far fronte al pagamento dei tributi, delle competenze stipendiali dei dipendenti e delle fatture relative all’acquisto dei farmaci (anche salva vita), anche al fine di evitare l’interruzione del pubblico servizio, per la quale si declina ogni responsabilità”, ha scritto nella nota il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Farmaceutico Intercomunale. A denunciare la situazione del consorzio farmaceutico il consigliere di opposizione Roberto Celano che ha fatto emergere la precaria situazione economico finanziario in cui versa il Consorzio e che potrebbe avere ulteriori conseguenze anche sul Bilancio del Comune di Salerno, con l’ente che avrebbe dovuto esercitare il controllo ma così non è stato.