Verissimo, oggi sabato 25 ottobre: ospiti e interviste

  Ottobre 25, 2025
(Adnkronos) – Oggi, sabato 25 ottobre e domani, domenica 26 ottobre, su Canale 5, weekend in compagnia di 'Verissimo', condotto da Silvia Toffanin con ospiti e interviste tra cronaca e spettacolo.    Silvia Toffanin incontrerà l’attrice Martina Stella, che dopo la separazione dal marito, parlerà della sua nuova fase di vita da mamma single. A Verissimo anche il racconto di Mauro Corona, scrittore e presenza fissa su Retequattro di 'E’ sempre Cartabianca' condotto da Bianca Berlinguer. Inoltre, il complicato percorso di vita di Veronica Satti, figlia di Bobby Solo, e da 'Temptation Island', i sentimenti provati da Lucia Ilardo nei confronti dell’ex fidanzato Rosario. Ospiti del talk anche Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi, coppia nata nella casa del 'Grande Fratello' e che a giugno è convolata a nozze. Infine, direttamente da 'La forza di una donna', Caner Cindoruk, l’attore che presta il volto a Sarp, nella serie di Canale 5.   A Verissimo, la musica, il talento e la sensibilità di Arisa, fresca di pubblicazione del suo ultimo singolo dal titolo 'Nuvole'. In studio, la storia di un artista completo, Sal Da Vinci e quella dell’autrice di libri di cucina più celebre d’Italia Benedetta Rossi, accompagnata dal marito Marco. E ancora, protagonista a Verissimo anche Evelina Sgarbi, che racconterà le sue ragioni, dopo i dissapori nati in famiglia e le polemiche seguite alla sua richiesta di nominare un amministratore di sostegno per suo padre, Vittorio Sgarbi. Il 26 ottobre è il compleanno di Denise Pipitone ed è 21 anni che i suoi genitori non possono festeggiarla. A Verissimo, per ricordarla, saranno ospiti la mamma Piera Maggio e il papà Pietro Pulizzi. Infine, Silvia Toffanin accoglierà, per un’intensa intervista, Christian, figlio di Valerio Daprà, uno dei tre carabinieri morti da eroi a seguito di una terribile esplosione avvenuta all’interno di un casolare in provincia di Verona. 
