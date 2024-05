Verde Pubblico, tutto a Salerno Pulita

di Erika Noschese

La gestione del verde pubblico passa a Salerno Pulita. L’ufficialità è dettata dalla delibera di giunta approvata ieri e che garantisce alla partecipata del Comune la possibilità di sostituire in toto le cooperative sociali alla scadenza del contratto con la Isam, in programma la metà di luglio. “Il servizio comprende un complesso di attività varie ed eterogenee, tenuto conto anche dell’estensione del territorio comunale (capistrada, aiuole in centro urbano ed extraurbano, aree periferiche) e, quindi, evidente la necessità di dover ottimizzare ed integrare le funzioni ed i servizi, ricorrere ad una gestione che consenta di fornire risposte tecnologiche e dotazioni strutturali idonee alle funzioni da svolgere a garanzia di un servizio più economico, efficiente, flessibile e con modalità più integrate. All’attualità, infatti, la manutenzione del patrimonio verde pubblico cittadino è frazionata e gestita attraverso più appalti biennali con scadenze diverse. I quattro lotti di appalto per la manutenzione del patrimonio cittadino “verde orizzontale” sono in scadenza a luglio”, si legge infatti nella delibera. Il valore dell’appalto ammonta a 587.659,29 euro peri l periodo dal 26 luglio al 31 dicembre 2024 e di questi oltre 510mila euro per il patrimonio cittadino, oltre 23mila per la struttura comunali e 54mila euro quasi per gli imprevisti. La società dovrà occuparsi di tutto, anche del taglio di siepi, avvalendosi dell’ausilio di un mezzo meccanico, per tre volte almeno per tutta la durata dell’appalto, così come il decespugliamento e taglio di scarpate, la pulizia di canneti, la rimozione di materiale dai canali scoperti, rimozione inerti e rasature di aiuole. La partecipata dovrà inoltre occuparsi delle aree verdi pubbliche con tutti gli interventi necessari, sia nel periodo estivo che invernale. Intanto, la società guidata dal presidente Vincenzo Bennet ha già provveduto a noleggiare i mezzi necessari per l’espletamento del servizio anche per garantire una svolta alla città dopo anni di polemiche circa l’incuria in cui versa il capoluogo di provincia.