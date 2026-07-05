Vannacci si struttura, nominati responsabili di 3 regioni

Futuro nazionale inizia a strutturarsi, a breve presenterà ufficialmente il suo programma. E sul caso della partecipazione di alcuni esponenti alla cerimonia dei lefebvriani sono emersi anche i primi mal di pancia interni. Intanto l’attenzione è puntata sul prossimo fine settimana, quando Roberto Vannacci è atteso in Liguria, dove avrà una serie di appuntamenti politici e ne lancia anche uno sportivo, a Sanremo, “per temprarci”: ‘La tre giorni dei futuristi’, tra nuoto, corsa campestre e ciclismo, con lo slogan “mens sana in corpore sano” e una postilla, “senza compromessi”. “La politica – ha scritto il generale sui social lanciando l’evento – è leadership ed esempio. I politici, quindi, dovrebbero dare l’esempio anche nello sport… invece di ballare sui carri del Gay Pride. Prove fisiche per tutti politici! D’altra parte, anche per fare politica ci vuole un fisico bestiale”. E per far funzionare un partito ci vuole un organigramma, che inizia a prendere forma. In accordo con Vannacci, il coordinatore di Futuro nazionale Massimiliano Simoni ha nominato alcuni responsabili Regionali, per la Campania Catello Di Capua, per la Calabria il deputato Domenico Furgiuele e per la Puglia il deputato Rossano Sasso, che è anche responsabile Salute e benessere. Antonio Rinaldi, invece, è il responsabile economico. A poco meno di un mese dall’assemblea costituente, è in arrivo anche il programma. “Uscirà in settimana”, assicura uno dei colonnelli di Vannacci, “contiene le linee emerse dalla costituente e viene dal basso”. “Nessun commento”, è invece la replica che arriva da fonti del partito sul malumore espresso da Stefano Ruvolo per la presenza di alcuni vannacciani alla cerimonia in Svizzera per l’ordinazione dei vescovi non autorizzata dal Papa e seguita dalla scomunica. Secondo Ruvolo, presidente di Confimprenditori e di Patto Italia, al fianco di Vannacci al punto da essere proprietario dei locali sede del suo partito, il generale deve “subito prendere le distanze dal comportamento di Gasperini, ideologo e coordinatore del programma di Futuro Nazionale, che ha messo in discussione l’unità della Chiesa e la sua dottrina”. Con Gasperini in Svizzera c’era anche Mario Borghezio. “Le supreme autorità del partito erano ben al corrente della nostra presenza – spiega Borghezio – e dell’attenzione esplicita di alcuni esponenti nei confronti di una realtà metapolitica molto importante” “Congratulazioni all’Avv. Catello Di Capua (Lello) per la sua nomina a Responsabile Regionale della Campania, decisa dal Coordinatore Nazionale Massimiliano Simoni d’intesa con il Presidente Roberto Vannacci. Questa designazione rafforza ulteriormente la nostra struttura nel Sud e rappresenta un importante passo nella fase costituente del partito. Sono certo che con la competenza e l’impegno dell’Avv. Di Capua, faremo un ottimo lavoro. Avanti insieme per il futuro della nostra Regione e dell’intero Paese”. Così il deputato di Futuro Nazionale con Vannacci Attilio Pierro.