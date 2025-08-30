Us Open, Cobolli si ritira contro Musetti. Il toscano va agli ottavi e chiede applausi per l'amico-rivale - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

Scafati allagata, è emergenza
Villammare festival, iPremio speciale Banca Monte Pruno
Us Open, Cobolli si ritira contro Musetti. Il toscano va agli ottavi e chiede applausi per l’amico-rivale
Sinner-Shapovalov, oggi l’azzurro in campo agli Us Open – Diretta
Ultim'ora Nazionale

Us Open, Cobolli si ritira contro Musetti. Il toscano va agli ottavi e chiede applausi per l’amico-rivale

  • Agosto 30, 2025
  • 0
  • 95
  • 1 Min Read
Us Open, Cobolli si ritira contro Musetti. Il toscano va agli ottavi e chiede applausi per l’amico-rivale

(Adnkronos) – Il derby italiano agli Us Open va a Lorenzo Musetti. Oggi, sabato 30 agosto, il toscano ha passato il terzo turno a New York contro Flavio Cobolli, ritiratosi all'inizio del terzo set sul punteggio di 6-3 6-2 2-0.   Partita subito in discesa per il toscano, apparso fin dall'inizio in pieno controllo del match e 'aiutato' anche dalle condizioni non ottimali dell'avversario, emerse soprattutto nel secondo set. Per Cobolli, un problema al gomito e un probabile accumulo di fatica dovuta alle due lunghe battaglie contro Passaro e Brooksby nei primi due turni. "Non volevo finire così con Flavio, è il mio migliore amico nel circuito" ha detto Musetti, numero 10 del ranking Atp, alla fine del match.  "Le nostre famiglie si conoscono e abbiamo speso tante ore insieme dentro e fuori dal campo. Chiedo un applauso per ciò che ha fatto. Questo è un finale un po' amaro, ma sono contento di essere agli ottavi per la prima volta. Ho capito nel secondo set che aveva grossi problemi, gli auguro il meglio per il finale di stagione". Ora Musetti attende il vincente di Munar-Bergs per gli ottavi.   —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025