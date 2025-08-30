Us Open, Cobolli si ritira contro Musetti. Il toscano va agli ottavi e chiede applausi per l’amico-rivale

(Adnkronos) – Il derby italiano agli Us Open va a Lorenzo Musetti. Oggi, sabato 30 agosto, il toscano ha passato il terzo turno a New York contro Flavio Cobolli, ritiratosi all'inizio del terzo set sul punteggio di 6-3 6-2 2-0. Partita subito in discesa per il toscano, apparso fin dall'inizio in pieno controllo del match e 'aiutato' anche dalle condizioni non ottimali dell'avversario, emerse soprattutto nel secondo set. Per Cobolli, un problema al gomito e un probabile accumulo di fatica dovuta alle due lunghe battaglie contro Passaro e Brooksby nei primi due turni. "Non volevo finire così con Flavio, è il mio migliore amico nel circuito" ha detto Musetti, numero 10 del ranking Atp, alla fine del match. "Le nostre famiglie si conoscono e abbiamo speso tante ore insieme dentro e fuori dal campo. Chiedo un applauso per ciò che ha fatto. Questo è un finale un po' amaro, ma sono contento di essere agli ottavi per la prima volta. Ho capito nel secondo set che aveva grossi problemi, gli auguro il meglio per il finale di stagione". Ora Musetti attende il vincente di Munar-Bergs per gli ottavi. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
