Una nuova biblioteca scolastica a Salerno nel ricordo di Fulvio De Maio

Ricorrendo il 60° anniversario dalla costruzione Istituto Comprensivo Statale “Torquato Tasso” è stata inaugurata una nuova Biblioteca scolastica, fortemente voluta dalla Dirigente Professoressa Alessandra Viola e finanziata da “Orizzonti Futuri ETS”, un’associazione romana operante in ambito sociale e solidale che promuove anche iniziative educative simili. L’associazione è stata rappresentata nella manifestazione dal presidente Dr. Antonio Esposito. Alla serata, rispondendo con favore all’invito dirigenziale, non è mancata la fattiva partecipazione di una delegazione dei Maestri del Lavoro salernitani con il Console MdL Luigi Avella, il viceconsole MdL Giovanni Luigi Murante, il segretario Mdl Costantino Piccolella e il referente per le scuole Mdl Vincenzo Sica. Per l’occasione il Console provinciale ha fatto dono alla nuova biblioteca di alcuni libri di ricerca territoriale pubblicati dai Maestri negli ultimi anni. Esplicitata nella dedica: “Con il desiderio di coltivare nei giovani la memoria storica e l’amore per il proprio territorio, il Consolato di Salerno dei Maestri del Lavoro è lieto di donare alla biblioteca dell’Istituto Comprensivo “T. Tasso” questi volumi dedicati alle storie, alle persone e ai fatti della nostra comunità”. La forte connotazione territoriale è stata anche ripresa dalla dedica della struttura della a un ex allievo della scuola l’ex calciatore della Salernitana e giornalista sportivo Fulvio De Maio. Una sollecitazione al ricordo promosso dagli sportivi associati nel sodalizio “Colosseo Granata “rappresentato da Rosario Maresca, ha trovato unanimi consensi. A Fulvietto era dovuto. La manifestazione, egregiamente coordinata dal Giornalista Alessandro Ferro, insieme alla dirigente Viola e la docente Eliana De Filippis, ha visto presenti emozionati familiari di Fulvio. La moglie la figliola è il nipotino futuro allievo del stesso plesso che accolse fresco di intonaci e vernici studiare il suo amato nonno. Taglio del nastro alla nuova Biblioteca riservato al sindaco Vincenzo De Luca accompagnato dall’ assessore Massimiliano Natella insieme ad altri consiglieri comunali. Per il mondo calcistico presenti gli ex granata Matteo Mancuso, Marcello Giannatiempo il mister Mariano Turco e altri calciatori con tanti amici di Fulvio tifosissimi della Salernitana. Presenti al gran completo la squadra dei giornalisti di Lira Tv che hanno lavorato insieme a Fulvio e ricordato con un video trasmesso in ricordo con le sue apparizioni televisive mai dimenticate. Nel video si sono rivisti tanti momenti di cronaca sportiva sociale ed anche identitaria della città. Presenti e partecipi diversi giornalisti di testate giornalistiche e televisive Fulvio è stato ricordato da tanti altri suoi amici, calciatori e tifosi presenti con ricordi e aneddoti hanno reso emozionante la manifestazione. La biblioteca oggi aperta sarà un tassello ideale di memoria tra vecchie e nuove leve di cittadini e sportivi che sempre e in ogni manifestazione potranno in ogni occasione mostrarsi orgogliosamente salernitani. Come Fulvio, quanto Fulvio egli resti un esempio di studio e di applicazione e di impegno in ogni campo. MdL Vincenzo Sica