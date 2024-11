Un calcio alla violenza contro le donne: torneo solidale alla Locubia

all’interno del Salone del Gonfalone del Comune di Salerno, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione di “Un calcio alla violenza, giornata internazionale contro la violenza sulle donne“.

L’iniziativa è organizzata dal Comitato Pari opportunità dell‘Ordine degli Avvocati di Salerno. Sono intervenuti tra gli altri, la presidente del Comitato l’avvocato Renata Pepe, l’avvocato Carlo Balbiani e il consigliere comunale Rino Avella, presidente della Commissione consiliare Sport.

E’ in programma un mini torneo solidale in favore di donne vittime di violenza. La manifestazione si svolgerà lunedì 25 novembre, dalle ore 16 alle ore 19 presso l’impianto sportivo Locubia, in via Quintino di Vona, nel quartiere Mariconda a Salerno.