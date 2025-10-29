Ue, Fitto: "Momento cruciale, in campo strumenti per imprese" - Le Cronache
Ue, Fitto: “Momento cruciale, in campo strumenti per imprese”

Ue, Fitto: "Momento cruciale, in campo strumenti per imprese"

(Adnkronos) – “Viviamo un momento cruciale per il futuro dell’Unione europea e stiamo mettendo in campo, con la nuova Commissione, strumenti concreti per stimolare la competitività e sostenere le imprese. Vogliamo mantenere l’Unione europea al centro dell’eccellenza industriale e tecnologica, guidando la transizione”. Lo ha detto il vicepresidente della Commissione europea, Raffaele Fitto, intervenendo con un video messaggio all’assemblea di Federmanager, in corso a Roma. 
