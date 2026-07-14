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Ue, appello di Tiso (Euromò): “È tempo di una nuova Costituente Europea, unita e forte”

  • Luglio 14, 2026
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“L’umanità appartiene a un unico sistema di vita. Ogni persona, ogni cultura e ogni specie rappresentano una ricchezza da custodire. Non ereditiamo la Terra dai nostri padri, la prendiamo in prestito dai nostri figli”. Da questa visione nasce “Custodi del Futuro”, l’appello lanciato dal portavoce nazionale di Euromò, Rocco Tiso, per ripensare il rapporto tra esseri umani e ambiente e rilanciare una vera Costituente Europea. “Viviamo un tempo decisivo – afferma Tiso -. Essere custodi del futuro significa agire con responsabilità, trasformando valori e idee in scelte concrete. La sostenibilità deve diventare una pratica quotidiana”. Secondo Euromò, è necessario superare la crisi del progetto europeo rifondando la Ue su onestà, partecipazione e fiducia nei popoli. “Serve una nuova Europa – prosegue – capace di unire liberamente gli Stati in un autentico processo costituente per affrontare insieme cambiamenti climatici, disuguaglianze, migrazioni e transizione ecologica”. L’obiettivo è promuovere investimenti, riconversione energetica, rafforzamento del welfare, tutela dei diritti sociali, libera circolazione e una politica estera comune orientata a dialogo e pace. “La Costituente Europea è ormai una necessità storica. Il tempo delle attese è finito: la Costituente Europea è adesso. Domani è già tardi”, conclude Tiso.

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