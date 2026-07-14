Pagani. Antonio, ucciso dal figlio dopo una lite furibonda

Choc a Pagani, nel Salernitano: un giovane di 27 anni ha strangolato il padre 58enne, Antonio Cercola, al culmine di una lite. Indagano i carabinieri di Nocera Inferiore, coordinati dalla Procura, impegnati nella ricostruzione della dinamica dei fatti. La vittima lavorava per una ditta nel cimitero di Pagani. La salma è a disposizione dell’autorità giudiziaria per l’esame autoptico. Secondo quanto si è appreso, l’omicidio sarebbe avvenuto in nottata nell’abitazione di famiglia: ancora non si sa se in casa ci fosse qualche altro parente e chi abbia allertato le forze dell’ordine. Dalle prime informazioni raccolte, il 27enne risulterebbe avere dei problemi psichici. Si è inoltre appreso, che il giovane, subito dopo il delitto, sarebbe stato trasferito nel reparto di psichiatria dell’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, ma non è chiaro se sia attualmente piantonato nel nosocomio o sia stato portato in caserma.