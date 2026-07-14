De Luca, intitolate ad Alfonso Gatto neo terminal dell’aeroporto di Salerno

“Non so se avete già pensato di intitolare il terminal a qualcuno, proporrei di intitolarlo ad Alfonso Gatto, a cinquant’anni dalla sua morte. Gatto è stato un grande poeta della nostra città e del nostro Paese”. Il sindaco di Salerno Vincenzo De Luca, quest’oggi, nel corso dell’inaugurazione del nuovo Terminal di Aviazione Generale dell’Aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi e del Cilento, ha rivolto ai vertici di Gesac la richiesta di dare il nome di questa nuova struttura al poeta, scrittore, pittore, critico d’arte e critico letterario salernitano morto l’8 marzo 1976 ad Orbetello in un incidente stradale
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