Ucraina-Russia, Polonia non si fida di Putin: "Pronto a invadere altri Paesi"
Maltempo, rischio nubifragi ed eventi estremi: scatta allerta arancione in 5 regioni
Pentagono frena le forniture all’Ucraina, sempre meno armi per la difesa aerea di Kiev
Caso Garlasco, oggi nuovi approfondimenti: ultime analisi su spazzatura Poggi
Israele bombarda Hamas a Doha. Trump: “Non succederà più”. Qatar: “E’ terrorismo”
Ucraina-Russia, Polonia non si fida di Putin: “Pronto a invadere altri Paesi”

(Adnkronos) –
"Non ci fidiamo delle buone intenzioni di Vladimir Putin". Il presidente della Polonia, Karol Nawrocki, è convinto che la Russia non si fermerà all'Ucraina. La guerra in corso da 3 anni e mezzo, dice il numero 1 di Varsavia, rischia di essere solo il primo passo nel piano di Mosca. Nawrocki prende la parola durante una conferenza stampa a Helsinki con il presidente finlandese Alexander Stubb e evidenzia senza mezzi termini che il leader del Cremlino sarebbe pronto a estendere l'aggressione militare oltre l'Ucraina. "In attesa, naturalmente, di una pace duratura, una pace permanente, che è necessaria per le nostre regioni, crediamo che Vladimir Putin sia pronto anche a invadere altri Paesi", dice. L'allarme arriva poche ore dopo la pubblicazione di un lungo articolo di Dmitri Medvedev, vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Russia, che ha acceso i riflettori proprio sulla Finlandia: "Helsinki prepara la guerra e sarà la testa di ponte dell'attacco".
 Nawrocki sottolinea che la Polonia sta rafforzando le proprie difese militari e le relazioni con gli alleati: "Ecco esattamente perché stiamo sviluppando le nostre forze armate, stiamo sviluppando la nostra partnership e le nostre relazioni alleate". Il presidente polacco osserva inoltre che "l'architettura della sicurezza in tutta la regione è cambiata" e ha definito l'attuale presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, "l'unico leader del mondo libero che può costringere Putin a negoziare". Nawrocki, al momento, esclude l'invio di soldati in Ucraina. "La presenza di truppe polacche in Ucraina, dal mio punto di vista, è fuori questione, non c'è bisogno di questo. Non darò il mio consenso all'invio di truppe polacche in Ucraina". Varsavia, però, conferma l'impegno a proseguire il sostegno a Kiev "nei prossimi mesi e anni, fino all'instaurazione di una pace a lungo termine". —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

