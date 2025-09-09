Alcaraz, 'nuovi' capelli dopo trionfo US Open: le foto - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

Maltempo, rischio nubifragi ed eventi estremi: scatta allerta arancione in 5 regioni
Pentagono frena le forniture all’Ucraina, sempre meno armi per la difesa aerea di Kiev
Caso Garlasco, oggi nuovi approfondimenti: ultime analisi su spazzatura Poggi
Israele bombarda Hamas a Doha. Trump: “Non succederà più”. Qatar: “E’ terrorismo”
Ultim'ora Nazionale

Alcaraz, ‘nuovi’ capelli dopo trionfo US Open: le foto

  • Settembre 9, 2025
  • 0
  • 61
  • 1 Min Read
Alcaraz, ‘nuovi’ capelli dopo trionfo US Open: le foto

(Adnkronos) – Carlos Alcaraz mantiene la promessa e sfoggia una nuova acconciatura dopo la vittoria in finale contro Jannik Sinner il trionfo agli US Open 2025. Il tennista spagnolo, nuovo numero 1 del mondo, si è presentato a New York con la testa rasata a zero, complice l'uso scriteriato di una macchinetta da parte del fratello. "Se vinco il torneo? Farò ancora meglio, vedrete", aveva detto prima della finale.   Oggi, sui social, ecco il risultato. Alcaraz pubblica una foto della testa 'incartata', dopo l'applicazione di una tinta. Per scoprire il colore della chioma dell'iberico, ecco foto e video pubblicati su Instagram da Victor, parrucchiere e amico del murciano. Le immagini a colori tolgono ogni dubbio: ecco Alcaraz in versione platinata, con un taglio aerodinamico… —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025