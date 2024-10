Turchi: Consiglio comunale in streaming

La diretta streaming dei consigli comunali torna ad essere oggetto di discussione al Comune di Salerno. A riaccendere i riflettori su una questione sempre attuale è Alessandro Turchi, presidente di Salerno Migliore che ieri ha richiesto ufficialmente al Sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, e ai Gruppi Consiliari e ai Consiglieri Comunali eletti, che da oggi in poi le sedute del Consiglio Comunale di Salerno siano trasmesse in diretta streaming sul sito del Comune. «La richiesta è nata dalla necessità, che ci viene spesso partecipata dai cittadini e dei nostri aderenti, di una comunicazione più efficace circa le decisioni prese dal Consiglio Comunale. Un modo per avvicinare il centro decisionale alla popolazione, con la possibilità, per quest’ultima, di conoscere, verificare, comprendere i perché delle decisioni assunte dal Consiglio, di fatto aprendo la strada a quella che viene definita comunemente smart city», ha detto il presidente Turchi evidenziando che «il nostro obiettivo è infatti quello di rendere la città di Salerno migliore e veramente intelligente, con un percorso strategico basato su un insieme di progetti e iniziative che mirino a creare un ambiente urbano di qualità in cui l’impegno condiviso e il coinvolgimento attivo dei cittadini siano gli assi portanti. Da qua la necessità che i nostri concittadini non vivano il Palazzo come una istituzione astratta e lontana e i centri decisionali come casta avulsa dalla loro realtà. La richiesta della diretta streaming, in passato già avanzata da altri, diventa oggi sempre più di attualità, nel momento in cui la politica viene percepita come altro da noi e le persone se ne allontanano». In questi anni la richiesta è stata avanzata diverse volte anche da alcuni consiglieri di opposizione, tra cui Dante Santoro, ma è sempre caduta nel vuoto per motivazioni ancora oggi poco chiare.