Trovato morto con ferite alla testa nell'androne di un palazzo, giallo a Napoli - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

Voto di scambio politico mafioso, conclusione indagini per Alfieri
Porta Ovest, emblema delle incompiute
Ancora droni sul Belgio, nuovo avvistamento su una base militare di Kleine Brogel
Tragedia in Messico, incendio in negozio uccide 23 persone: bimbi tra le vittime
Ultim'ora Nazionale

Trovato morto con ferite alla testa nell’androne di un palazzo, giallo a Napoli

  • Novembre 2, 2025
  • 0
  • 75
  • 1 Min Read
Trovato morto con ferite alla testa nell’androne di un palazzo, giallo a Napoli

(Adnkronos) – Giallo a Napoli, dove un uomo di 59 anni è stato trovato morto questa notte nell’androne di un palazzo in corso San Giovanni a Teduccio 168. Sulla testa sarebbero state trovate ferite sulla cui origine sono in corso accertamenti.  Sul posto carabinieri del nucleo operativo di Poggioreale e della stazione di San Giovanni a Teduccio impegnati nelle indagini.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025