Trofeo Città di Salerno, domenica la competizione in memoria di Peppe Lamberti

Si terrà domenica 13 settembre l’11° edizione del Trofeo Città di Salerno – Lloyd’s Baia. Si svolgerà nel tratto di mare antistante la spiaggia Baia di Salerno, sullo sfondo degli scogli conosciuti come i Due Fratelli di Vietri sul Mare e la Torre Crestarella.

La gara di nuoto in acque libere è organizzata dalla ASD Peppe Lamberti Nuoto Club, presieduta da Stefania Lamberti. Il ritrovo degli atleti è previsto alle 8.30 presso la spiaggia del Lloyd’s Baia Hotel. La partenza della gara è fissata per le 9.30. Al termine delle premiazioni, in programma alle 12.30, ci sarà un momento conviviale per gli atleti partecipanti.

La gara FIN (rientrante, cioè, nelle competizioni della Federazione Italiana Nuoto), sulla distanza di 2.600 metri, è valida per il circuito italiano agonisti e master di nuoto mezzofondo in acque libere. La gara impegnerà gli atleti in un percorso fatto da due giri di un tracciato che ha come sfondo la bellezza del primo tratto della Costiera Amalfitana.

Sono 183 in tutto gli iscritti, 44 donne e 137 uomini. 26 gli agonisti in gara (8 donne e 18 uomini). Sono, inoltre, 157 i nuotatori master presenti (36 donne e 121 uomini), con categorie che vanno da M20 a M80. Si tratta di atleti provenienti da diverse regioni d’Italia. Sono, infatti, 37 le società partecipanti, delle quali 20 le società campane. Ma ci sono società in arrivo anche da Abruzzo (1), Basilicata (1), Calabria (1), Lazio (8), Liguria (1), Piemonte (1), Toscana (3) e Veneto (1).

Folta la rappresentativa della Peppe Lamberti Nuoto Club, con 51 atleti iscritti.

L’evento è realizzato con il sostegno di Lloyd’s Baia, Benny’Oil, Jaked, BEWWEB, Centrale del Latte (che offrirà prodotti per tutti gli atleti).

Iscritto il super campione in vasca e in acque libere, l’atleta master Fabio Calmasini, categoria M55, della società piemontese Natatio Master Team.