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De Luca, ‘grave decisione Campania di finanziare progetto per disoccupati’

  • Settembre 11, 2026
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“Una decisione della giunta regionale che considero estremamente preoccupante e grave”. Così si è espresso il sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca, in merito alla delibera della Regione Campania che stanzia 8 milioni e 300mila euro per finanziare il progetto destinato ai disoccupati di lunga durata di Napoli. Nel consueto appuntamento sui social, De Luca contesta in particolare la scelta della Regione di finanziare il progetto con risorse proprie dopo la revoca del finanziamento da parte del ministero del Lavoro che aveva riscontrato “difformità”. “In un Paese normale e civile – ha detto De Luca – dopo che il ministero ha verificato l’esistenza di irregolarità ed ha comunicato che non caccia più neanche un euro, si blocca tutto. Questa vicenda dovrebbe essere sottoposta anche alla Procura e alla Guardia di finanza”. Rispetto alle modalità con cui la delibera regionale è stata approvata, l’ex governatore parla di “clima di opacità” e sottolinea che “l’assessore Bonavitacola ha revocato la firma alla delibera in attesa di chiarimenti”. La vicenda del ritiro del progetto e del finanziamento da part del ministero del Lavoro nelle scorse settimane aveva alimentato le proteste dei gruppi e dei movimenti dei disoccupati di Napoli. “In Campania, a Napoli, – ha proseguito De Luca – si ha quasi l’impressione che la legalità sia un optional, non un dovere”.

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