Triangle Waist, una salernitana nel cast del musical

Accattivante, coinvolgente, entusiasmante. Camicette Bianche, il musical (Savatteri produzioni) che ha incantato il pubblico de St Patrick’s Youth center di New York, racconta la storia del rogo che il 25 marzo 1911 colpì la Triangle Waist Company di New York, una fabbrica di camicette alla moda, dove lavoravano centinaia di giovani donne immigrate provenienti in gran parte dalla Russia e dall’Italia. Delle 146 vittime 129 erano donne di cui 38 italiane. La serata ripercorre le tappe che hanno portato alla tragedia, accendendo i riflettori sulla immigrazione italiana e sulla emancipazione femminile, tra mille contraddizioni. La protagonista e’ Clotilde Terranova, sarta, morta a 22 anni. A fare da contraltare, Salvatore Terranova, ex minatore finito nella rete della malavita italo-americana. Musiche e interpretazioni straordinarie premiate da una standing ovation. Rosa Coppola