Salerno. Barriere architettoniche, denuncia 5 stelle

Emergenza barriere architettoniche e degrado urbano nella città di Salerno. A scrivere al sindaco di Salerno Vincenzo Napoli il Movimento 5 stelle, Sinistra Italiana, Europa Verde, Semplice Salerno, Salerno in comune, Futura Salerno denunciando la mancata manutenzione delle strade e degli spazi verdi pubblici, elementi di vitale importanza per l’inclusività e l’accessibilità urbana. «Oltre a ciò, le strutture artificiali posizionate per bloccare i motorini impediscono anche il passaggio delle persone con disabilità, diventando ostacoli fisici insormontabili. Si sottolinea inoltre come strisce pedonali portino a marciapiedi troppo alti, scivoli non conformi alle normative siano inadeguati, e auto, pali della luce e cestini siano posizionati senza criterio, bloccando percorsi accessibili e spazi destinati a chi ha ridotta mobilità – hanno dichiarato – Non possiamo tacere di fronte a questa situazione che contravviene non solo al principio di dignità ma anche alla normativa vigente che impongono alle amministrazioni locali di garantire l’accessibilità per tutti, senza barriere. È palese come la mancata applicazione di questi standard violi diritti fondamentali e crei una discriminazione inaccettabile per una città che dovrebbe farsi promotrice di inclusione e rispetto dei bisogni di ogni cittadino». Associazioni come l’Osservatorio Cittadino sulla Condizione delle Persone con Disabilità e la Uildm, da tempo in prima linea nel segnalare tali carenze, sono state ignorate. Da qui la richiesta di garantire una rapida e puntuale manutenzione della rete stradale e degli spazi verdi pubblici; verificare e rimuovere gli ostacoli architettonici che impediscono il passaggio sicuro delle persone con disabilità; provvedere a una revisione delle strutture comunali che non rispettano le norme sull’accessibilità; promuovere un confronto costante e costruttivo con le associazioni e i comitati locali, affinché la voce dei cittadini sia rispettata e tutelata. e.n