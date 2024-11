Vincenzo Fortunato, presidente del club Soglia

L’idea di creare un club granata a Baronissi e intitolarlo alla memoria di Giuseppe Soglia è stata presa da questi tifosi il 4 dicembre del 2014 poche settimane dopo la morte del presidente. E’ lo dice orgogliosamente il presidente del sodalizio Vincenzo Fortunato:<Siamo tifosi granata del quartiere Cariti di Baronissi, appunto, e abbiamo pensato al nome di Soglia per poter ricordare nel miglior modo possibile questa persona che incarna, in pratica, lo spirito di noi tifosi visto che è stata una persona di gran cuore. E noi vogliamo trasmettere tutto ciò nel sociale e negli eventi che facciamo sempre ricordandolo>

Tra qualche giorno, dunque, potete festeggiare i dieci anni di vita del club?

<Si, siamo orgogliosi ed anche un pochino emozionati per aver intitolato il nostro club il nome di quel grande presidente e non ci sembra vero che siano già trascorsi dieci anni di vita. Noi imperterriti esponiamo sempre lo striscione allo stadio Arechi perchè la memoria di Giuseppe Soglia deve essere sempre viva in tutti>

Infatti è stato un presidente che ha dato tanto alla Salernitana?

<Diciamo di si visto che presidenti come lui, che amavano la città e noi tifosi soprattutto che siamo l’anima pulsante del calcio non ce ne sono più in questo calcio moderno che è cambiato del tutto>

Eravate in pochi all’inizio quando avete formato questo club granata?

<Diciamo una quindicina che, però, amavano ed amano la Salernitana ed eravamo sostenitori che in ogni gara, così come oggi, non ci tiriamo mai indietro nell incoraggiare la squadra del cuore ed anche nei momenti difficili come ce ne sono stati in questi primi dieci anni siamo sempre stati al fianco della squadra>

Oggi siete oltre 70 soci?

<Penso che anche il nome di Peppino Soglia, al quale abbiamo intitolato il nostro club, sia stato determinante nel trovare quel successo che abbiamo con tanti nuovi adepti. D’altro canto ci siamo inseriti bene anche nel tessuto sociale della città di Baronissi ed anche nell’organizzazione di eventi a 360 gradi. Poi allo stadio ci dividiamo tra la curva sud Siberiano e i distinti, con lo striscione dedicato a Peppino Soglia che esponiamo in ogni gara casalinga>

Prima di chiudere, presidente Fortunato, come vede la situazione attuale della Salernitana?

<Diciamo che l’arrivo del nuovo allenatore dovrebbe poterci dare quella spinta necessaria per riemergere magari già dopo la sosta e speriamo di vedere nei calciatori quello spirito di gruppo che proprio parlando del presidente Soglia lui voleva ci fosse in ogni gara che si disputavano all’epoca nel mitico stadio Vestuti di PIazza Casalbore>

Ed ecco, per concludere, l’organigramma del club granata Peppino Soglia di Baronissi. Oltre al presidente Fortunato c’è il suo vice Marco Rinaldi, i consiglieri Alfonso Sessa, Raffaele Alfinito, Carmine Napoli, Luigi Rinaldi, Domenico Concilio, Emilio D’Arco che sono i consiglieri. Massimo Farina è il tesoriere.