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Trasporti, Tiso(Acc. Iniziativa Comune): “Su auto elettrica ancora molto da fare”

  • Luglio 27, 2026
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“L’automobile elettrica rappresenta una delle più grandi trasformazioni del settore dei trasporti degli ultimi decenni. Spinta dalla necessità di ridurre le emissioni di gas serra e di contrastare il cambiamento climatico, la mobilità elettrica sta conquistando sempre più spazio nelle città e sulle strade europee. Ma una domanda resta aperta: siamo davvero pronti ad affrontare questa rivoluzione? Negli ultimi anni il numero delle auto elettriche è cresciuto in modo significativo grazie agli incentivi pubblici, progressi tecnologici e maggiore sensibilità verso i temi ambientali. Le nuove generazioni di veicoli offrono autonomie sempre più elevate, tempi di ricarica ridotti e prestazioni paragonabili, se non superiori, a quelle delle tradizionali automobili con motore a combustione. Tuttavia, la transizione verso l’elettrico non è priva di ostacoli. Uno dei principali riguarda la rete di ricarica, ancora insufficiente in molte aree del Paese. Se nelle grandi città e lungo le principali autostrade il numero delle colonnine è in costante aumento, nei piccoli centri e nelle zone rurali la loro presenza è spesso limitata. Questo rende più difficile programmare lunghi spostamenti e alimenta il timore di rimanere senza energia durante il viaggio. Anche il costo d’acquisto rappresenta un elemento che frena molti automobilisti. A questo si aggiunge il tema del mercato dell’usato, ancora in fase di sviluppo, che lascia molti consumatori in attesa di maggiori certezze sul valore futuro dei veicoli. In conclusione, l’avvento dell’elettrico non è solo un cambiamento tecnologico, ma una trasformazione culturale che coinvolge il modo di muoversi, produrre energia e immaginare le città del futuro. La sfida non è decidere se il cambiamento arriverà, ma prepararsi ad affrontarlo in modo ancora più efficace, sostenibile e inclusivo”.

Cosi, in una nota, Carmela Tiso, portavoce nazionale di Accademia Iniziativa Comune e presidente della associazione Bandiera Bianca

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