Toyota, nascerà a Kolin il primo modello 100% elettrico ‘europeo’

(Adnkronos) – Nascerà presso la fabbrica di Kolin, nella Repubblica Ceca, il primo modello 'europeo' 100% elettrico di Toyota. L'annuncio è arrivato nel corso di una cerimonia tenutasi oggi a Praga, che ha visto la partecipazione del premier ceco Petr Fiala e del Presidente di Toyota Motor Europe (TME) Yoshihiro Nakata. Il nuovo Bev a zero emissioni – che potrebbe essere la nuova microcar FT-Me presentata a marzo a Bruxelles – sarà prodotto presso il Toyota Motor Manufacturing Czech Republic (Tmmcz) che per l'occasione sarà oggetto di un "investimento significativo" – spiega la casa giaponese – con un ampliamento da 152.000 a 173.000 metri quadrati per ospitare la produzione del nuovo veicolo e della sua batteria, e nuovi reparti di verniciatura e saldatura. La spesa complessiva è di circa 680 milioni di euro includo un investimento del governo ceco fino a 64 milioni di euro per una struttura dedicata all'assemblaggio delle batterie. Per Toyota, questa decisione – si sottolinea – "segna un ulteriore rilancio della sua strategia multi-path per raggiungere l'obiettivo di zero emissioni di carbonio in Europa entro il 2040". Fiala ha espresso soddisfazione per il fatto che "la Repubblica Ceca sia riuscita ad assicurarsi un investitore straniero così significativo come Toyota, anche se anche altri Paesi erano interessati a questo investimento nella produzione di auto elettriche. L'investimento non solo amplierà l'attuale produzione di Kolín, ma rappresenta anche un passo importante nella direzione di un livello tecnologico più elevato e del mantenimento della produzione automobilistica nel nostro paese. L'industria automobilistica rappresenta circa il 10 per cento del nostro PIL e, se vogliamo mantenerla, dobbiamo modernizzarla sistematicamente". Nakata ha ricordato come "questo progetto tecnologico avanzato rafforzerà la nostra presenza nel mercato europeo e contribuirà, insieme alle nostre altre soluzioni, a rendere il trasporto più efficiente". Toyota attualmente produce Aygo X e Yaris Hybrid presso l'impianto di Kolin con una capacità di circa 220.000 veicoli all'anno ma la presenza di Toyota nel paese risale a oltre due decenni fa e ha prodotto oltre 4,5 milioni di veicoli con un investimento totale di oltre 1,32 miliardi di euro. TMMCZ è oggi uno dei maggiori datori di lavoro nella regione della Boemia centrale, con una forza lavoro di circa 3.200 occupati e il 65% della fornitura di componenti provenienti dalla Repubblica Ceca. L'impianto è anche la sede del primo mega hub logistico europeo di Toyota, istituito nel 2024 per fornire veicoli ai concessionari Toyota e Lexus in Germania, Austria, Polonia, Slovacchia, Ungheria e Repubblica Ceca, in sei mercati dell'Europa centrale. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)