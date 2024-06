Tortora: Premio Charlot a Salerno. E ci sono novità

Importanti novità attendono il premio Charlot. In attesa di conoscere il futuro della kermesse estiva, indubbiamente legato ai fondi di Sviluppo e Coesione che tardano ad arrivare, il patron Claudio Tortora si sta organizzando per “estendere” il premio, arrivando fuori città. Una fuga? Nient’affatto e tutto sarà presto svelato. Il prossimo 3 luglio, infatti, si terrà la conferenza stampa di “Aspettando il premio Charlot”, una serie di incontri serali a pagamento che dovrebbero tenersi a Pellezzano, presso il Cinema Teatro Charlot, della famiglia di Tortora. Un modo, fanno sapere gli organizzatori, per ingannare l’attesa. Chiaramente, come emerso fino ad ora, l’ingresso agli spettacoli comici sarà a pagamento ma nulla di eccezionale. Un giusto contributo per permettere alla famiglia Tortora di mandare avanti una struttura d’eccellenza come il teatro di Pellezzano, di proprietà di Gianluca Tortora, che ogni anno in occasione della manifestazione estiva richiama in città ospiti d’eccellenza e spettatori provenienti da tutta la provincia. Nulla cambia invece per il premio Charlot, importante manifestazione estiva, che resta a Salerno e che ogni anno fa conoscere il capoluogo di provincia ad ospiti nazionali e internazionali con un importante introito economico per il Comune e per il territorio.