Salerno, Al via i lavori di riduzione del rischio idrogeologico

L’assessorato alle Politiche Ambientali del Comune di Salerno a lavoro per contrastare il rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico. L’assessore Massimiliano Natella ha annunciato nuovi interventi per circa un milione di euro, attraverso i fondi del Pnrr, per Giovi San Bartolomeo e via Belvedere. «Nella riunione di giunta comunale del 19 giugno scorso sono stati approvati, su mia proposta, due progetti finanziati nell’ambito del Pnrr nella missione “Misure per la gestione del rischio alluvione ed idrogeologico” – ha spiegato l’assessore – In particolare è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per l’ intervento di stabilizzazione del versante a valle della strada comunale Giovi San Bartolomeo per un importo di € 300.000,00 ed i lavori di risanamento delle ripe limitrofe alla strada comunale di via belvedere e via D’Aniello per un importo di € 700.000,00. In questa strada, inoltre, persiste un restringimento viario da alcuni anni». L’assessore Natella dunque esprime «soddisfazione per il lavoro svolto dall’Area Tutela Ambientale del Comune di Salerno che ha consentito l’approvazione di questi progetti che permetteranno di avviare lavori per un milione di euro nella zona collinare della città. Opere strategiche soprattutto per la tutela delle arterie viarie. Intercettare fondi non è semplice, appesantimenti burocratici e tempi stretti per gli elaborati tecnici molto spesso lo impediscono, in questo caso si è riusciti a recuperare su attività per le quali si erano perse occasioni di finanziamento negli anni scorsi».