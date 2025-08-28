Torrione, 18 cordate per trasformare Forte la Carnale - Le Cronache Salerno
La Perdonanza si affida alla Musica
Chiude forum sessista ‘Phica’: “Non siamo riusciti a bloccare comportamenti tossici”
Si nascondeva a Pontecagnano il killer di Ramondino
  • Agosto 28, 2025
Sono ben 18  le cordate di studi professionali in corsa per aggiudicarsi la gara d’appalto che “rivoluzionerà” il Forte la Carnale.

 

Si sono candidate  per ottenere l’affidamento dei servizi “di architettura e ingegneria relativi alla redazione del progetto di fattibilità tecnico ed economica, alla progettazione esecutiva, al coordinamento e alla predisposizione del piano per a sicurezza, allo studio e alle indagini geologiche, all’assistenza al responsabile del procedimento e alla direzione dei lavori inerenti le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria” del bastione che domina il quartiere Torrione, destinato a diventare il “Polo della Dieta Mediterranea” dopo lunghi anni d’abbandono e svariati progetti di rilancio falliti

