Tecnè conferma il recupero di Cirielli

Il candidato del centrosinistra, Roberto Fico, davanti a quello del centrodestra, Edmondo Cirielli, nella corsa alla guida della regione Campania. A meno di 20 giorni dal voto la distanza minima tra i due pretendenti alla carica di governatore è di soli 6,5 punti. E’ quanto emerge dal sondaggio Dire-Tecnè, con interviste effettuate tra il 4 e il 5 novembre, in vista delle elezioni regionali in programma in Campania che si svolgeranno il 23 e 24 novembre. Fico si presenta con una forchetta che va da un minimo del 49% a un massimo del 53%, mentre Cirielli ha un consenso minimo del 42,5% e massimo del 46,5%. Altri candidati sono tra il 2,5% e il 6,5%. Gli indecisi sono il 15%. La stima dei votanti è del 49,5%. Alla domanda su quale partito voterebbe, gli elettori campani si sono così divisi: CENTROSINISTRA Pd (17% – 21%); M5s (12% – 16%); Avs (5% – 9%); Altre liste con Fico (9% – 13%). CENTRODESTRA Fdi (18% – 22%); Forza Italia (10% – 14%); Lega (2,5% – 6,5%); Altre liste con Cirielli (6% – 10%). ALTRI partiti (2,5% – 6,5%).