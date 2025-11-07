Tecnè conferma il recupero di Cirielli

Il candidato del centrosinistra, Roberto Fico, davanti a quello del centrodestra, Edmondo Cirielli, nella corsa alla guida della regione Campania. A meno di 20 giorni dal voto la distanza minima tra i due pretendenti alla carica di governatore è di soli 6,5 punti. E’ quanto emerge dal sondaggio Dire-Tecnè, con interviste effettuate tra il 4 e il 5 novembre, in vista delle elezioni regionali in programma in Campania che si svolgeranno il 23 e 24 novembre. Fico si presenta con una forchetta che va da un minimo del 49% a un massimo del 53%, mentre Cirielli ha un consenso minimo del 42,5% e massimo del 46,5%. Altri candidati sono tra il 2,5% e il 6,5%. Gli indecisi sono il 15%. La stima dei votanti è del 49,5%. Alla domanda su quale partito voterebbe, gli elettori campani si sono così divisi: CENTROSINISTRA Pd (17% – 21%); M5s (12% – 16%); Avs (5% – 9%); Altre liste con Fico (9% – 13%). CENTRODESTRA Fdi (18% – 22%); Forza Italia (10% – 14%); Lega (2,5% – 6,5%); Altre liste con Cirielli (6% – 10%). ALTRI partiti (2,5% – 6,5%).
Categorie
- Web & Tecnologia
- Amministrative 2024
- Giudiziaria
- Salute
- Politica
- Tecnologia
- Salerno
- Motori
- Inchiesta
- Ultim'ora Nazionale
- Extra
- L'iniziativa
- Prima Pagina Nazionale
- Ultimora
- Campania
- Cronaca
- Coronavirus
- Sport
- Regionali 2020
- Spettacolo e Cultura
- Politiche 2022
- Attualità
- amministrative 2023
- Video
- Tech
- Provincia
- Business
- Primo piano
- Senza categoria
- Editoriale
- Speciale Pcto 2024
- sanità
- Enogastronomia
Tags
abusivo auto calcio casa cava cavese celano costruzioni crescent de luca direttore discoteca fiamme fuoco gagliano gambino incendio ladro lettere NEWS nocera nocerina no crescent ordinanza ordine paganese pagani parcheggi pastena piazza della libertà polizia polizia municipale porticciolo salerno porto poste rapina rotary salerno siniscalchi soldi sport TOP udc vigili vigili del fuoco