Tante torte da preparare per la festa della mamma

Buona festa della mamma a tutte voi,noi e ad ogni cuore che ama.Se per festeggiare volete preparare anche voi una torta da copertina come quelle che vedete sui social o in TV ,seguite le mie ricette e sarà semplicissimo.

Naked cake limone e ananas

Questa torta, arricchita dalla freschezza dell’ananas, inserita nella crema a cubetti e dalla bagna al limoncello è perfetta come torta dalle occasioni speciali,ma anche come fine pasta o per un the. INGREDIENTI 6 uova 360 gr.di farina 00 360 gr.di zucchero 1 bicchiere di olio di semi 1 bustina di lievito per dolci SCIROPPO 1 bicchiere di limoncello 1 bicchiere di sciroppo FARCIA 500 ml di panna 500 gr.di formaggio spalmabile 100 gr.di zucchero 1 barattolo di ananas sciroppate DECORAZIONI Fiori eduli non trattati PREPARAZIONE Montare a neve gli albumi e tenerli da parte,continuate nello sbattere i tuorli con lo zucchero fino a renderli una crema, aggiungete a filo l’olio e poi alternate albumi e farina. Amalgamate delicatamente il tutto ed unite il lievito setacciato. Ungete uno stampo e versatevi l’ impasto,fare cuocere in forno preriscaldato a 180 gradi. Preparate la farcia,montate la panna ed amalgamate con una spatola il formaggio, lo zucchero l’ananas a pezzi e scolata,la buccia del limone grattugiata.Una volta cotta la base,fate raffreddare su una graticola e dividetela in tre strati.Bagnate leggermente con lo sciroppo al limoncello e farcite con la crema. Una volta finiti gli strati, aiutandovi con una spatola livellate esternamente la panna in eccesso. Decorate con fiori eduli e spolverata con zucchero a velo.

Torta di stagione

Questa torta farcita con ricotta di bufala e bagnata con uno sciroppo alla grappa, porta in sé la bontà della frutta di stagione. INGREDIENTI PAN DI SPAGNA 6 uova 300 gr.di farina 300 gr.di zucchero Una bustina di lievito per dolci FARCIA 500 ml.di panna da montare 500 gr di ricotta di bufala Un cucchiaio di miele a piacere 50 gr.di meringhe 1 barattolo di frutta sciroppata Il succo di mezzo limone SCIROPPO 200 ml.di acqua 100 gr.di zucchero 200 ml.di grappa al moscato DECORAZIONE Frutta di stagione Zucchero a velo PREPARAZIONE In planetaria mettete insieme uova e zucchero, sbattete con la frusta elettrica per circa 30 minuti, fino a quando il composto non sarà quadruplicato, diventando spumoso e bianco. Quando avrete finito di montare le uova, aggiungete cucchiaio dopo cucchiaio la farina incorporandola con un cucchiaio di legno,girando dal basso verso l’alto cercando di non smontare troppo il composto,unite il lievito setacciato. Infornate in forno preriscaldato a 180 gradi statico, per circa 30/40 minuti,fate sempre la prova stecchino. Per la farcia,unite la ricotta,lavorata precedentemente a crema con un filo di miele alla panna montata. Aggiungete il succo di mezzo limone,le meringhe sbriciolate ed la frutta sciroppata a pezzi. Riponete in frigo a rassodare.Bagnate leggermente il Pan di spagna con lo sciroppo ottenuto facendo bollire l’acqua con lo zucchero per una decina di minuti e la grappa al moscato Tagliate il Pan di spagna in tre strati e farcite ogni strato con la farcia,fino a completamento. Spatolate leggermente la farcia in eccesso,deve risultare ordinata,ma non coperta e decorate con frutta fresca ed una spolverata di zucchero a velo.

Red Velvet

La più famosa torta americana in versione più semplice,con ingredienti reperibili più facilmente INGREDIENTI 300 g di farina 200 g Yogurt (o latticello) 200 g Zucchero 120 g Burro 2 Uova 3 cucchiai colorante alimentare rosso in polvere (o in gel) 1 cucchiaio Cacao amaro in polvere 1 bustina Lievito in polvere per dolci per la crema 300 ml Latte 250 g Burro 180 g Zucchero 50 g Farina PREPARAZIONE PER LA TORTA Mettete il burro in una ciotola insieme allo zucchero e montatelo con le fruste elettriche per circa 5 minuti. Unite le uova, lo yogurt, il colorante e il cacao e amalgamateli al composto. Unite anche la farina e il lievito setacciati e mescolate fino ad ottenere un composto omogeneo e senza grumi. Versate l’impasto in una tortiera imburrata o oleata o con carta forno e versate il composto.Cuocete la torta in forno preriscaldato a 160° per 50 minuti circa. Fate sempre la prova stecchino prima di sfornare la torta. Fate raffreddare totalmente la torta e tagliatela in 3 parti nel senso orizzontale. PER LA CREMA Mettete il latte in un pentolino, scaldatelo, fate sciogliere la farina mescolando in modo da non creare grumi e fatela raffreddare. Mettete il burro in una ciotola insieme allo zucchero e sbatteteli fino a renderli cremosi. Unite la crema di latte e farina al burro montato e mescolate fino ad ottenere una crema omogenea. Spalmate la base di torta rossa con una parte di crema al burro, coprite con il disco centrale e spalmate anch’esso di crema. Coprite con l’ultimo disco di torta e decorate la superficie con la crema rimasta. Decorate a piacere Raffaella D’Andrea