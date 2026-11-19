Alla vigilia del derby contro la Casertana, il tecnico della Salernitana, Vito Di Bari, traccia la rotta per i granata: «Casertana-Salernitana è un esame», esordisce l’allenatore, chiedendo ai suoi di dare continuità allo spirito mostrato nell’ultimo successo contro il Catania.

«Le immagini di domenica ci hanno fatto bene: avevamo rabbia dopo giorni complicati e questo ci ha permesso di vincere. I risultati portano serenità, ma ora serve la consapevolezza di avere grandi qualità e che con la fame si può fare davvero tanta strada».

L’avversario e il tabù trasferta

L’analisi dell’allenatore parte dai dati e dalle caratteristiche di una Casertana descritta come avversario ostico e rodato: «È una squadra molto fisica, che spinge sui duelli e gioca in verticale. Sono due anni che stazionano in zona playoff e dimostrano il loro valore». In un girone equilibratissimo, con sedici squadre racchiuse in appena cinque punti, il derby del “Pinto” rappresenta anche l’occasione per cambiare marcia lontano dall’Arechi: «Stranamente si dice che la squadra senta la pressione della piazza, eppure in casa ha raccolto tutto. Mi auguro di invertire il trend in trasferta. Giocheremo su un campo sintetico, ma abbiamo le qualità per esaltarci. Servirà avere cattiveria agonistica, vincere i duelli e saperci adattare ai momenti della gara, proprio come negli ultimi dieci minuti contro il Catania, quando ci siamo abbassati difendendo con raziocinio».

Formazione e scelte: fiducia a Gyabuaa, rebus Lescano

Sul fronte delle scelte tattiche, Di Bari annuncia continuità per consolidare identità e principi di gioco: «Ci sarà una riconferma importante dell’undici iniziale, anche se con i cinque cambi si trasforma mezza squadra: c’è chi stanca l’avversario e chi entra per chiudere la partita, per me chi subentra è fondamentale». A centrocampo, complice l’assenza dello squalificato Tascone, arriva l’investitura ufficiale per Emmanuel Gyabuaa: «Lo vedo bene, mi ha impressionato e ci può dare una grossa mano». Restano aperte invece le soluzioni offensive, con Lescano che scalpita: «Ha dimostrato grande applicazione e si è allenato bene. Non è detto che non possano giocare anche insieme, il piano gara cambia di volta in volta e servirà l’apporto di tutti».

Il punto sull’infermeria Infine, uno sguardo alle condizioni degli acciaccati in vista della rifinitura, decisiva per sciogliere gli ultimi dubbi sulle convocazioni: «Valuteremo Varela Djamanca e La Gumina nell’ultima seduta prima della partenza e decideremo il da farsi. Credo tantissimo in entrambi perché rispecchiano alla perfezione le nostre idee di gioco, spero di riaverli presto a disposizione».