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Stupro di gruppo a turiste, due condanne e tre assoluzioni

  • Aprile 17, 2026
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Stupro di gruppo a turiste, due condanne e tre assoluzioni

Nove anni di reclusione per Alessandro Zuccaro e Michele Masiello, otto anni e due mesi per Giuseppe Gargano e Alberto Lopatriello, mentre Egidio Antonio Andriulli, Michele Leone e Rocco Lionetti sono stati assolti per non aver commesso il fatto. È la sentenza di primo grado del Collegio penale del Tribunale di Matera, presieduto da Chiara Civitano, per il caso dello stupro di gruppo, ai danni due minorenni inglesi, che si sarebbe verificato la notte tra il 6 e il 7 settembre 2020 a Marconia (Matera), all’esterno di una villa in occasione di una festa. Secondo l’accusa, accolta dal Tribunale, i quattro avrebbero condotto le due ragazze in una zona buia fuori dalla villa e le avrebbero costrette a subire violenze. I giovani, all’epoca tra i 19 e i 23 anni, erano stati arrestati quattro giorni dopo, anche grazie alle immagini di videosorveglianza della villa. Gli altri, invece, sono stati rintracciati con i riconoscimenti fotografici. L’8 maggio, a Salerno, si discuterà della posizione di un altro indagato, Michele Falotico

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