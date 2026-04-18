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Morte di Francesco Marcigliano, si indaga per omicidio colposo

  • Aprile 18, 2026
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Morte di Francesco Marcigliano, si indaga per omicidio colposo

Sarno. Alcol e droga test per la donna di Sarno che guidava la Toyota giovedì sera intorno alle 21 quando si è scontrata con la motocicletta di Francesco Marcigliano , morto a seguito del violento impatto in via San Valentino . Sul tragico sinistro la procura nocerina ha disposto l’esame autoptico sul corpo della vittima che sarà eseguito nell’obitorio del Martiri del Villa Malta di Sarno. Si indaga con l’ipotesi di reato di omicidio stradale, delegati agli accertamenti gli agenti della Polizia di Stato del locale commissariato guidati dal dirigente Pio D’Amico. Ovviamente, come da prassi in casi del genere, sotto osservazione la posizione della donna che era alla guida della Toyota quando si è scontrata frontalmente con la moto in via San Valentino mentre Marcigliano viaggiava dell’altro senso di marcia. Cosa abbia fatto scontrare i due veicoli sarà materia degli inquirenti scoprirlo e cercare responsabilità ma le attenzioni si soffermano soprattutto sulla velocità e su una possibile distrazione da parte dei due conducenti di auto e motocicletta. Il sinistro è avvenuto giovedì sera in via San Valentino a Sarno nei pressi del ponte dell’autostrada e del mercato ortofrutticolo, Francesco Marcigliano probabilmente stava tornando da San Marzano sul Sarno per recarsi a Sarno quando è rimasto coinvolto frontalmente nel sinistro che per lui ha avuto conseguenze drammatico. Sul luogo dell’incidente, allertati da altri automobilisti che hanno assistito alla scena, sono intervenuti i sanitari del 118, ma per il centauro di sanvalentinese non c’è stato nulla da fare. È morto mentre i volontari lo stavano trasportando d’urgenza al Martiri del Villa Malta. Dopo l’esame autoptico il corpo sarà restituito alla famiglia per il rito dei funerali, quel giorno San Valentino Torio torna a indossare l’abito del lutto cittadino come annunciato dal sindaco Michele Strianese. “L’ennesima vita spezzata di un nostro concittadino, un’altra tragedia che ci lascia addolorati A lui e alla sua famiglia va la nostra vicinanza per questa gravissima perdita. Il giorno delle esequie, in segno di vicinanza e affetto, San Valentino Torio sarà listato a lutto”, ha detto l’ex presidente della Provincia di Salerno.

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