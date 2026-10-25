StraSalerno 2026, Giovanni Vitolo e Maria Bruno vincono la mezza maratona

Il mare come sfondo, le strade della città come percorso e la voglia di migliorare i propri tempi. La 31ª StraSalerno ha proposto un tracciato rinnovato, pianeggiante e con poche curve, pensato per favorire la scorrevolezza della gara e valorizzare il paesaggio urbano.

Organizzata dall’Asd Vis Nova Atletica Salerno e inserita nel calendario nazionale FIDAL, la manifestazione è partita dal Lungomare Tafuri, nei pressi della Piscina Vitale, attraversando alcuni dei principali assi cittadini, tra cui via Roma, via Ligea, corso Garibaldi, piazza della Concordia e via Allende.

Nella mezza maratona di 21,097 chilometri, successo maschile per Giovanni Vitolo, portacolori dell’A.S.D. Carmax Camaldolese, che ha tagliato il traguardo in 1h15’04”. Alle sue spalle Andrea Meduri (Violettaclub), secondo in 1h15’58”, e Rocco Rinaldi (Atletica Vis Nova), terzo in 1h16’11”. Quarto Francesco Ferrigno (Atletica Scafati Antoniana Run) in 1h16’47”, quinto Pierpaolo Pio Bovenzi (ASI Polisportiva Bellona) in 1h17’36”.

Tra le donne, vittoria per Maria Bruno, dell’A.S.D. Salerno Marathon, in 1h30’10”. Seconda Carolina Paladino (Carmax Camaldolese) in 1h31’53”, terza Francesca Apicella, della stessa società, in 1h32’27”. Quarta Domenica Capozzi (ASD Spits Run W & S Sammichele) in 1h34’58”, quinta Anna D’Antò (Run for Love Project Anna Cerbone) in 1h36’37”.

Nella 10 km, a imporsi è stato Marco Pascarella, dell’ASI Polisportiva Bellona, con il tempo di 32’35”. Secondo Luigi Palmieri Junior (Bitonto Runners) in 34’30”, terzo Adriano Irno (Up&Down Piacenza Natural ASD) in 34’49”. Quarto Houssame Srour (A.S.D. Carmax Camaldolese) in 35’11”, davanti a Benito Santochirico (ASD Club Atletico Lauria), quinto in 35’23”.

In campo femminile, il successo è andato a Erica Sorrentino, della Bracco Atletica, che ha chiuso in 38’31”. Seconda Claudia Bertucci (ASD Enterprise Sport & Service) in 38’52”, terza Vincenza Della Rocca (ASD Caracciolo Runners) in 40’13”. Quarta Rosanna Pacella (Atletica Isaura Valle dell’Irno) in 42’30”, quinta Irene Di Transo (ASD Enterprise Sport & Service) in 45’30”.

I numeri confermano la partecipazione alla manifestazione: nella mezza maratona sono stati 645 gli atleti classificati, di cui 549 uomini e 96 donne, in rappresentanza di 132 squadre. Nella 10 km, invece, gli arrivati sono stati 341, con 241 uomini e 100 donne appartenenti a 69 squadre.

Il nuovo tracciato ha rappresentato la principale novità dell’edizione 2026, coniugando le esigenze degli atleti con la possibilità di attraversare Salerno lungo un percorso scorrevole, nel quale il lungomare e il mare sono stati protagonisti della giornata di sport.