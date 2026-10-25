La Cavese spreca, il Foggia vince

FOGGIA-CAVESE 1-0 FOGGIA (3-4-3): Saro; Aza- rovs, Berra, Seck; Todisco, Zuccon (dal 17’st Haoudi), Gallo, Tourè; Del Sole (dal 25’st Luciani ), Ravasio, Clergè (dal 17’st Oviszach). A disposi- zione: Testa, Di Pasquale, Coulibaly, Panico, Maestrelli, Merdji, Ngana, Parisy, Chiara. All.: Gaetano Auteri

CAVESE (3-4-1-2): Boffelli; Mannucci, Peretti, Nunziata; Macchi (dal 31’st Fiorin), Espo- sito (dal 1’st Visconti ), Awua, Sava (dal 32’pt Diarrassouba); Orlando (dal 31’st D’Amore), Minaj, Fusco (dal 21’st Fella). A disposizione: Juwer, Bertini, Asiatico, Alberti, Ponziglione, Personeni, Severino, Maiolo. All.: Cristiano Masitto ARBITRO: sig. Gianluca Renzi di Pesaro (Paolo Di Carlo di Pescara e Gianluca Scardovi di Imola). IV° ufficiale: Bruno Spina di Barletta. Operatore FVS: Giuseppe Bosco di Lan- ciano.

MARCATORI: 43′ st Ravasio NOTE: pomeriggio di sole; terreno di gioco in non per- fette condizioni. Spettatori 7.000 circa (trasferta vietata agli ospiti). Al 29′ pt Saro para un calcio di rigore ad Orlando (C). Ammoniti: al 44′ pt Espo- sito (C); al 46′ pt Tourè (F); al 26′ st Diarrassouba (C). Angoli 5 a 1 per la Cavese. Recuperi: 7′ pt; 5′ st.

FOGGIA – La Cavese viene in- credibilmente beffata al “Pino Zaccheria” allo scadere da un gol di Ravasio dopo aver fallito un rigore nel primo tempo e qualche minuto prima del

vantaggio dei locali un gol quasi clamoroso; ancora una volta Auteri si conferma be- stia nera dei metelliani. Out Fiordaliso, il tecnico Masitto recupera finalmente Diarras- souba che si accomoda in panchina e riconferma l’un- dici che aveva asfaltato il Ca- sarano con l’unica eccezione di Minaj dal primo minuto in luogo di Fella; conferma anche per il consueto ed ati- pico 3-5-2. Mister Auteri cambia ancora modulo e for- mazione affidandosi al suo storico 3-4-3 lanciando dal primo minuto Clerge, Del Sole e Tourè al posto di Petito, Luciani e Coulibaly. Gara in- tensa e subito Minaj perico- loso dopo un apio di giri di lancette ma bravo Saro nel- l’uscita bassa a respingere in angolo il tocco dell’attaccante. Ci si attendeva un Foggia più aggressivo e invece i satanelli riescono a fare veramente poco nei primi venti minuti e così al 24′ i metelliani al se- condo affondo usufruiscono di un calcio di rigore. Bravo Fusco sulla destra a crederci ed a recuperare un pallone che sembrava fuori ed a met- tere quasi dalla linea di fondo rasoterra al centro la palla dove Minaj fa velo per l’inse- rimento di Sava che brucia il tempo a Berra che lo atterra. La giacchetta nera indica il di- schetto, confermando la pro- pria decisione dopo il review per la chiamata all’FVS da parte dei locali. Orlando com- mette il primo errore stagio- nale dagli undici metri calciando male e quasi cen- tralmente con Saro che blocca a terra. Piove sul ba-

gnato in casa metelliana per- chè tre minuti più tardi s’in- fortuna Sava; al suo posto entra Diarrassouba con con- seguente spostamento di Macchi sulla corsia sinistra. Il primo tiro del Foggia arriva al 35′ con Clergè che colpisce di testa al centro dell’area ma Boffelli blocca facilmente. Due minuti dopo è decisivo Macchi ad antipare Todisco a due metri dalla porta su sug- gerimento dalla sinistra di Tourè. Poi l’arbitro concede ben sette minuti di recupero anche per diverse interru- zioni di gioco ma non accade più nulla di importante. Subito un cambio ad inizio ri- presa da parte dei blufoncè con Visconti che prende il posto dell’ammonito Espo- sito. I dauni pressano sempre alto cercando di non far co- struire dal basso la manovra ai metelliani; i pugliesi però appaiono rinunciatari gio- cando forse più su errori o

eventuali ripartenze con una Cavese semmai sbilanciata in avanti. Al 62′ Del Sole pescato in area di rigore gira alle stelle con il sinistro. Da quel mo- mento Auteri decide di cam- biare strategia proponendo un Foggia più aggressivo sugli esterni ed inserisce oltre ad Haoudi, anche Oviszach per Clergè. Mister Masitto intui- sce la mossa e a sorpresa tira fuori Fusco per Fella. Un sus- sulto di lì a poco quando una palla sporcata su un cross dalla destra viene deviata da un difensore e bloccata da Boffelli con qualche brivido. Il neo entrato Houdi al 70′ ci prova dalla distanza ma il de- stro si perde abbondante- mente a lato. A questo punto i metelliani con gli ingressi di D’Amore e Fiorin passa ad un più classico 3-5-2 ed all’82’ si divorano il vantaggio. Awua si procura un calcio di puni- zione sull’out destro. Batte D’Amore con il sinistro a rien-