Stasera al Valentinia le eliminatorie del Campionato Nazionale Femminile

Pontecagnano Faiano – Una serata da cerchiare in rosso sul calendario del trotto italiano. Domenica 26 luglio 2026 l’Ippodromo Valentinia ospita la Riunione N° 09 della stagione, con inizio delle corse alle ore 19:50: sette corse in cartellone e, soprattutto, le attesissime batterie di qualificazione al Campionato Nazionale Femminile riservate alle cavalle di 3 e 4 anni, un appuntamento che proietta la pista di Pontecagnano al centro della scena nazionale. Le eliminatorie del Campionato Nazionale Femminile È un’occasione tutt’altro che ordinaria. Le due prove di qualificazione – il Premio Campionato Femminile dei 3 Anni (ore 20:45, metri 2060) e il Campionato Femminile dei 4 Anni (ore 21:45, metri 2060, valido come II Tris) – mettono in palio un montepremi di 13.200 euro ciascuna e, soprattutto, il pass per la finale del Campionato Nazionale. Ai nastri di partenza le migliori femmine indigene allevate in Italia: al Campionato dei 3 Anni sono ammesse le cavalle vincitrici di almeno 10.000 euro al 30 giugno, mentre per i 4 Anni l’asticella si alza a 20.000 euro. Nomi che valgono da soli il prezzo della serata: Idra Pal Bar, Ingrid Play, Isabelle Effe, Incontrada Grif, Genny LJ, Glen Rose, Ginger Wise AS, Glamour Gio, Gmail Road Grif. In entrambe le corse, la Valentinia S.r.l. offre una coppa al guidatore e al proprietario della cavalla vincitrice: un riconoscimento che si aggiunge alle quote di montepremi riservate a guidatori, allenatori e allevatori, e che sottolinea il prestigio di una qualificazione nazionale. A completare il premio, ai vincitori verranno donati i vini di Viticoltori Lenza, a suggello di una serata che unisce lo sport e le eccellenze del territorio. In pista i Top Class del trotto italiano Il richiamo delle eliminatorie ha portato a Pontecagnano un parterre di guidatori di primissimo livello. Sulle sulky si accomoderanno Alessandro Gocciadoro, Vincenzo Piscuoglio Dell’Annunziata, Enrico Bellei, Antonio Simioli e Vincenzo Luongo: nomi che frequentano abitualmente i grandi appuntamenti del trotto nazionale e internazionale e che qui si sfideranno colpo su colpo, insieme ai migliori interpreti del trotto campano. Una concentrazione di talento di questo livello è un’occasione rara, che promette duelli tirati fino all’ultimo metro. Il programma della serata Ore Corsa Distanza Montepremi Scommessa 19:50 Premio degli Inventori – Maiden 1600 m € 8.800 Trio 20:20 Premio Meucci – Gentlemen 2060 m € 3.850 Trio 20:45 Campionato Femminile 3 Anni – Qualificazione 2060 m € 13.200 Trio 21:15 Premio Volta 1600 m € 10.120 Trio 21:45 Campionato Femminile 4 Anni – Qualificazione 2060 m € 13.200 II Tris 22:15 Premio Da Vinci 1600 m € 9.900 Trio 22:45 Premio Marconi – Corsa Nazionale 1600 m € 6.600 — Il montepremi complessivo della riunione sfiora i 66.000 euro, ripartiti fra proprietari, allenatori, guidatori e allevatori. Apre il convegno, alle 19:50, il Premio degli Inventori (Maiden, 8.800 euro) riservato ai puledri di 2 anni al debutto assoluto; chiudono il Premio Da Vinci (9.900 euro) e il Premio Marconi, corsa nazionale per cavalli di 5 anni e oltre. Da non perdere anche il Premio Meucci, tradizionale prova riservata ai Gentlemen. Una serata per tutta la famiglia Come sempre, l’Ippodromo Valentinia non è soltanto corse. Sono attivi i punti ristoro con pizzeria e zeppoleria, mentre i più piccoli possono divertirsi nel parco giochi interno: una formula che rende la serata al trotto un appuntamento adatto a tutta la famiglia, tra l’odore della pista, il ritmo degli zoccoli e la buona cucina. Il calendario di agosto è già fitto: si riparte lunedì 3 agosto (inizio riunioni alle 19:50), con le giornate di mercoledì 5, lunedì 10 (TQQ), mercoledì 12, lunedì 17, venerdì 21 con il Gran Premio Valentinia, lunedì 24 (TQQ, Giornata Gentlemen), mercoledì 26 e lunedì 31 (TQQ).