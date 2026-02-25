Sscomparso da ieri a Nocera Inferiore, 78enne trovato morto

È stato trovato morto in un fondo agricolo l’anziano di 78 anni scomparso da ieri nel territorio comunale di Nocera Inferiore, in provincia di Salerno. Le operazioni di ricerca, avviate nel tardo pomeriggio di ieri, hanno visto impegnati i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania (Cnsas) nella perlustrazione sistematica delle aree impervie e dei terreni a ridosso dei sentieri abitualmente frequentati dall’uomo, con particolare attenzione alle zone caratterizzate da vegetazione fitta e morfologia accidentata. Nel corso della mattinata, i carabinieri, in collaborazione con la polizia municipale e la guardia di finanza hanno ricostruito gli ultimi spostamenti della persona scomparsa mediante l’analisi dei sistemi di videosorveglianza presenti sul territorio comunale. Questa attività investigativa ha consentito di circoscrivere con maggiore precisione il perimetro operativo delle ricerche. Durante una successiva battuta di ricerca, effettuata nei pressi dell’area corrispondente agli ultimi avvistamenti registrati dalle telecamere, una squadra interforze composta da tecnici Cnsas, vigili del fuoco, personale della Protezione civile, militari del Sagf (Soccorso alpino guardia di finanza) e carabinieri ha individuato il corpo dell’uomo all’interno di un fondo agricolo. Il medico intervenuto sul posto ha potuto soltanto constatarne il decesso. Ultimate le operazioni di rito, la salma è stata trasferita in ospedale a disposizione dell’autorità giudiziaria.