Sparo di Capodanno, Pozzolo condannato a un anno e tre mesi per porto illegale d'arma - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

Roma, armato di fucile minaccia via social il sindaco Gualtieri: “Ci ha buttato giù casa, butterò giù la sua”
Sparo di Capodanno, Pozzolo condannato a un anno e tre mesi per porto illegale d’arma
‘Geometrie d’acqua’, l’8 novembre ultimo appuntamento con ‘Roma, come stai?’
Piero De Luca, da Pd e centrosinistra candidature di qualità
Ultim'ora Nazionale

Sparo di Capodanno, Pozzolo condannato a un anno e tre mesi per porto illegale d’arma

  • Ottobre 31, 2025
  • 0
  • 77
  • 1 Min Read
Sparo di Capodanno, Pozzolo condannato a un anno e tre mesi per porto illegale d’arma

(Adnkronos) – Il tribunale di Biella ha condannato a un anno e tre mesi, pena sospesa, il deputato Emanuele Pozzolo, ex Fratelli d'Italia, per lo sparo nel Capodanno 2024 nella Pro Loco di Rosazza, durante una festa. I giudici hanno ritenuto colpevole Pozzolo per l'accusa di porto illegale di arma, mentre lo hanno assolto dall'accusa di munizionamento da guerra, con la formula "perché il fatto non sussiste".  La difesa del deputato annuncia ricorso in Appello. "Siamo convinti che Pozzolo non abbia commesso alcun reato – afferma all'Adnkronos l'avvocato Andrea Corsaro – e che il fatto non sussiste neanche per questa imputazione, che non è prevista dalla legge come reato".  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025