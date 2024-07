Sparatoria a Capaccio. Tre feriti gravi

Sarebbe stata una lite nata tra due fratelli ed un gruppo di bikers la causa scatenante della sparatoria che nella serata di ieri, alle 23.40 circa, si è verificata a Capaccio-Paestum in località Laura nei pressi dell’Hotel Ariston dove era in corso il Festival Internazionale del Sordo. Uno dei due fratelli avrebbe estratto la pistola e cominciato, così, a sparare agli antagonisti. Sono tre le persone rimaste ferite gravemente nel corso della sparatoria, una di questa è in pericolo di vita. Le tre persone sono ricoverate tra gli ospedali di Eboli, di Battipaglia e quello di Salerno. Al Ruggi uno dei feriti è stato operato d’urgenza e si trova in rianimazione. Sul posto, nella serata di ieri, sono giunti i Carabinieri della Stazione di Capaccio assieme a quelli della Compagnia di Agropoli che stanno provando a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Non si conoscono, infatti, ancora nel dettaglio le cause scatenanti della lite e, quindi, della sparatoria. I militari hanno raccolto testimonianze e, dunque, gli accertamenti sono in corso. Tra i coinvolti potrebbero esserci persone che stavano partecipando al Festival in corso all’Hotel Ariston.