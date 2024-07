Caso Coscioni e Unisa. Interrogazione di Iannone

“Presenterò un’interrogazione parlamentare al Ministro Bernini per sapere come mai non sono stati presi provvedimenti dal Rettore Loia a riguardo del Professore Enrico Coscioni”. Lo rende noto attraverso una nota il Senatore di Fratelli d’Italia Antonio Iannone. “Nonostante i provvedimenti giudiziari per gravi condotte professionali e il provvedimento di sospensione dalla Presidenza dell’Agenas, per l’ateneo di Salerno sembra che non sia successo nulla. Chi ha sbagliato insegna. Siamo all’infarto della logica oltre alla mortificazione del merito. A questo si aggiunge anche l’usurpazione visto che come scrive il quotidiano Le Cronache il Professore Coscioni partecipa a convegno fregiandosi ancora della carica di Presidente”. Lo ha dichiarato il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Commissario Regionale del Partito in Campania.