Salerno. Cade dal balcone della propria abitazione

Una donna di circa 35 anni è caduta questa mattina poco dopo le 10 da un balcone al primo piano in Via della Monica, a Torrione alto, a Salerno. La donna ha battuto violentemente la testa. Sono stati immediatamente allertati i soccorsi e contemporaneamente anche i Vigili del Fuoco per aprire un cancello che dava sul cortile dove si trovava la donna. i soccorritori del 118 sono così riusciti ad accedere all’area in cui era riversa la donna, l’hanno immobilizzata e caricata in ambulanza per poi portarla al Ruggi. Al momento non si conoscono le condizioni della donna e la Polizia, intervenuta sul posto, sta ricostruendo la dinamica dell’incidente.