Tre donne morte in un solo giorno, due uccise dal marito, per la terza si cerca il figlio. A Serre, comune della provincia sud di Salerno, Immacolata Paolino, 82enne, è stata uccisa dal marito 88enne nella loro abitazione. Secondo la ricostruzione degli investigatori, l’anziano ha colpito con un’arma da taglio al collo e al torace la donna, malata e allettata, poi con la stessa arma si è ferito all’addome ma senza riuscire a togliersi la vita. Soccorso dal 118, l’uomo è stato trasportato all’ospedale di Eboli. A San Giorgio a Liri, in provincia di Frosinone un uomo ha chiamato i carabinieri dicendo che la moglie, Domenica Onorati, 78 anni, era morta. Dopo un’interrogatorio di oltre tre ore Gerardo Di Raimo, 80 anni, è stato fermato per il femminicidio della donna. Ad insospettire gli inquirenti sono stati alcuni segni sul corpo, compatibili con delle percosse che potrebbero essere state inferte con le mani e con un bastone. Segni sui quali è stato chiamato un medico legale a compiere gli approfondimenti necessari e che effettuerà l’autopsia. Al perito verrà chiesto di accertare se la donna presentasse anche segni di pestaggi meno recenti: un quesito nato da alcune dichiarazioni messe a verbale da conoscenti della coppia, secondo i quali Domenica Onorati era da anni vittima delle violenze del marito. Più o meno nelle stesse ore in Campania un’altra donna è stata trovata morta in casa. Le ferite riscontrate sul corpo di Assunta Abbruzzese hanno subito indirizzato le indagini in una direzione chiara. Gli investigatori ritengono che la 50enne di Angri, in provincia di Salerno, sia stata uccisa e i principali sospetti ruotano attorno ad uno dei suoi due figli. Per tutta la giornata, il secondogenito, di 28 anni, è risultato irreperibile e, quindi, al centro delle indagini sul presunto omicidio della donna. A lanciare l’allarme, oggi all’alba, era stato invece il figlio 32enne che non avendo notizie della madre, intorno alle 5.30, si è recato nell’abitazione di via don Carlo La Mura. Una volta arrivato in camera da letto ha trovato la donna riversa a terra. Sul suo corpo sono state riscontate diverse ferite d’arma da taglio e alcune lesioni al volto. La morte, secondo un primo esame effettuato dal medico legale, risalirebbe alla giornata di sabato o comunque ad almeno 24 ore prima del ritrovamento. Un’ipotesi che potrà essere confermata soltanto dall’autopsia. Nel frattempo i carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore, coordinati dalla Procura, stanno scavando a fondo nella vita della 50enne, vedova da diversi anni e descritta da tutti come una persona disponibile e legata ai suoi figli.