Soresa e Fondazione Iuvant, c’è il protocollo su Sanità Digitale

Siglato questa mattina il protocollo d’intesa tra Soresa, la Società regionale per la Sanità, e la Fondazione Iuvant. Firmato dal presidente Tommaso Casillo e dal presidente della Fondazione Jian Xiao il protocollo sarà occasione di scambi nazionali e internazionali utili a valorizzare l’eccellenza, con particolare riguardo alle attività di sanità digitale e servizi al cittadino. “Un’intesa importante – ha commentato il presidente di Soresa Casillo – che sottolinea la rilevanza e l’importanza degli interventi che Regione Campania per tramite di Soresa sta realizzando in materia di Digitalizzazione dei servizi sanitari. Il Protocollo permetterà la condivisione di esperienze di elevata formazione in ambito sanitario, scientifico e tecnologico”. Anche Jian Xiao ha espresso grande soddisfazione per la firma di stamattina: “Per la nostra Fondazione è un onore e un grande piacere collaborare con Soresa e con la sua Direzione Innovazione e Sanità Digitale. Realizzeremo progetti di ricerca, di formazione e di informazione in campo scientifico, attività finalizzate anche a rafforzare ulteriormente gli scambi di esperienze e conoscenze tra Campania e Cina”.