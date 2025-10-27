Sondaggio politico, Fratelli d'Italia cresce. Pd e M5S in calo - Le Cronache
Sondaggio politico, Fratelli d’Italia cresce. Pd e M5S in calo
Regioni, Ciambetti (Consiglio Veneto): “Diventino protagoniste nuovo patto per qualità lavoro”
Pier Paolo Pasolini, Veltroni: “La sua morte rimane un mistero ma non l’ha ucciso Pelosi”
Regioni, Pallante (Consiglio Molise): “Futuro territori passa anche da collaborazione tra istituzioni”
  Ottobre 27, 2025
  • 0
  • 31
  • 1 Min Read
Fratelli d'Italia cresce e aumenta il vantaggio su Pd e M5S, che perdono terreno. E' il quadro del sondaggio Swg per il Tg La7 che fotografa le intenzioni di voto oggi, 27 ottobre, in caso di elezioni. Fratelli d'Italia, rispetto alla scorsa settimana, guadagna lo 0,2%. Il partito guidato da Giorgia Meloni sale al 31,2%, consolida ulteriormente il primato e allunga rispetto alla concorrenza. Il Pd di Elly Schlein cede lo 0,1% e scende al 22%. Il Movimento 5 Stelle condotto da Giuseppe Conte lascia sul campo lo 0,4% e ora vale il 12,8%. Giù anche la Lega di Matteo Salvini. Il Carroccio perde lo 0,3%, scivola all'8,2% e ora è tallonato da Forza Italia, che guadagna lo 0,2% e sale all'8,1%. In ascesa anche Verdi e Sinistra (6,8%). Staccate Azione (3,1%), Italia Viva (2,5%), +Europa (1,6%) e Noi Moderati (1%). Le altre liste, nel complesso, valgono il 2,7%. 
