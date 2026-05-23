Cava. Abusi sessuali sulla paziente, ginecologo condannato a 4 anni

Cava de’ Tirreni. Quattro anni di reclusione e 5 di sospensione dal servizio per un ginecologo di 62 anni di Cava de’ Tirreni che avrebbe abusato di una paziente. La procura aveva chiesto sei anni e mezzo di reclusione a capo della requisitoria. A stabilirlo i giudici del Tribunale di Nocera Inferiore dove lo scorso anno era stato incardinato il processo con rito immediato a carico di A.P.. Gli abusi sessuali, secondo la pubblica accusa, sarebbero avvenuti all’interno del proprio studio professionale nella città metelliana. I fatti risalgono all’estate del 2024. Secondo quanto denunciato dalla presunta vittima – una donna assistita da Carla Maresca– l’episodio sarebbe avvenuto durante una visita ginecologica. Stando al suo racconto, il medico avrebbe assunto comportamenti inappropriati, culminati in palpeggiamenti e avances sessuali. La donna, turbata, avrebbe lasciato lo studio in evidente stato di disagio per poi confidarsi con un amico avvocato, col marito e infine con un centro antiviolenza del territorio. La denuncia ai carabinieri aveva fatto scattare immediatamente le indagini. Durante le fasi investigative erano stati acquisiti riscontri ritenuti determinanti, tra cui tabulati telefonici che, per la pubblica accusa, avrebbero documentato tentativi di contatto da parte del ginecologo nei confronti della donna successivi alla denuncia. Tali elementi avrebbero poi rafforzato la credibilità del racconto della paziente, già valutato come preciso e coerente dagli inquirenti. A ciò si si erano aggiunti altre testimonianze e il contributo del centro antiviolenza. Il professionista, che era stato sospeso nel frattempo dall’esercizio della sua attività, aveva negato ogni accusa, fornendo una versione dei fatti del tutto divergente. Interrogato dal giudice per le indagini preliminari, aveva respinto gli addebiti, sostenendo che non c’era stato nessun comportamento inappropriato. A distanza di 12 mesi dall’inizio del giudizio è arrivata la condanna a 4 anni di reclusione e 5 di inibizione dal servizio. La difesa, che aveva chiesto l’assoluzione, ha fatto sapere di presentare ricorso in appello dopo aver letto le motivazioni del verdetto emesso ieri a Nocera Inferiore.