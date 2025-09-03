Sinner-Musetti, quanto guadagna chi vince il derby? Il montepremi agli Us Open - Le Cronache
Sinner-Musetti, quanto guadagna chi vince il derby? Il montepremi agli Us Open

  • Settembre 3, 2025
(Adnkronos) –
Quanto guadagnano Jannik Sinner e Lorenzo Musetti se vincono il derby? Nella notte di oggi, mercoledì 3 settembre, ai quarti degli Us Open 2025 va in scena il derby azzurro tra il numero uno del mondo e il tennista toscano, al decimo posto del ranking Atp. In palio c'è la semifinale dello Slam americano, l'ultimo della stagione e a cui Sinner arriva da campione in carica, ma non solo. Gli Us Open mettono infatti in palio un montepremi record, aumentato del 20% rispetto allo scorso anno e pari a 90 milioni totali, circa 15 in più rispetto al 2024. Lo Slam che si gioca sul cemento di New York, insomma, è diventato lo Slam più ricco tra quelli del circuito, e così anche i giocatori sono inevitabilmente allettati non solo dai punti, ma anche dal montepremi in palio. Sinner e Musetti si giocano quindi già una buona fetta del money prize con l'accesso alla semifinale, che vale ben 1,26 milioni di dollari. I due azzurri, in ogni caso, arrivando ai quarti di finale hanno già intascato 600mila dollari, mentre soltanto l'accesso al tabellone principale ne 'regalava' 100mila. Ecco tutti i premi previst agli Us Open 2025: 
Vincitore: 5 milioni di dollari 
Finalista: 2,5 milioni 
Semifinali: 1,26 milioni 
Quarti: 660 mila 
Ottavi: 400 mila 
Terzo turno: 237 mila 
Secondo turno: 154 mila 
Primo turno: 110 mila  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

