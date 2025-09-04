Sinner-Musetti ai quarti degli Us Open - Il derby azzurro in diretta - Le Cronache
  • Settembre 4, 2025
(Adnkronos) – Agli Us Open è il giorno dei giorni del tennis italiano. Oggi, giovedì 4 settembre, Jannik Sinner sfida Lorenzo Musetti in un attesissimo derby. Un momento storico per il movimento azzurro, che per la prima volta vede due suoi rappresentanti sfidarsi in un quarto di finale di uno Slam.  Il toscano arriva al match dopo aver battuto lo spagnolo Jaume Munar negli ottavi, oltre al francese Mpetshi Perricard, il belga Goffin e l'azzurro Flavio Cobolli nei turni precedenti. Il numero uno del ranking Atp invece ha superato Alexander Bublik in tre set, dopo aver eliminato il ceco Kopriva all'esordio e poi l'australiano Popyrin e il canadese Shapovalov.  
SEGUI IL MATCH IN DIRETTA
 
Sinner-Musetti, come tutte le partite degli Us Open 2025, viene trasmessa in diretta tv in chiaro su SuperTennis, ma anche sui canali di SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull'app Sky Go, su NOW e SuperTenniX. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

