Sinner, il tabellone di Parigi: esordio con Michelsen o Bergs, Musetti o Zverev in semifinale

  • Ottobre 24, 2025
Jannik Sinner tornerà in campo a Parigi. Mentre il tennista azzurro festeggiava oggi, venerdì 24 ottobre, la vittoria contro Alexander Bublik nei quarti di finale dell'Atp 500 di Vienna, volando così in semifinale, è stato sorteggiato il tabellone del Masters 1000 francese, in programma dal 27 ottobre al 2 novembre. Sinner, che ha ricevuto un bye al primo turno, esordirà al secondo turno contro il vincente della sfida tra l'americano Alex Michelsen e il belga Zizou Bergs, rispettivamente numero 34 e 40 del mondo. Agli ottavi di finale per Sinner potrebbe esserci l'incrocio con il ceco Mensik, il serbo Kecmanovic oppure l'argentino Cerundolo. Ai quarti invece l'azzurro potrebbe trovare l'americano Ben Shelton o il russo Andrej Rublev, mentre in semifinale potrebbe andare in scena il derby azzurro con Lorenzo Musetti o Alexander Zverev, oltre che con Daniil Medvedev. Soltanto in finale la sfida con il rivale, anche nel ranking, Carlos Alcaraz oppure con lo statunitense Taylor Fritz. Proprio lo spagnolo esordirà con Norrie o baez, mentre Musetti se la potrebbe vedere con un altro azzurro, Lorenzo Sonego, o un qualificato all'esordio nel torneo. Luciano Darderi affronterà la wild card francese Arthur Cazaux, mentre per Flavio Cobolli ci sarà il ceco Tomas Machac.   
