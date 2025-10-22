Sinner-Altmaier, l'azzurro esordisce a Vienna - Diretta - Le Cronache
Sinner-Altmaier, l’azzurro esordisce a Vienna – Diretta

  • Ottobre 22, 2025
Sinner-Altmaier, l’azzurro esordisce a Vienna – Diretta

(Adnkronos) –
Jannik Sinner torna in campo. Il tennista azzurro debutta a Vienna oggi, mercoledì 22 ottobre, contro il tedesco Daniel Altmaier, numero 51 del mondo – in diretta tv e streaming – affrontato poche settimane fa nel primo turno del Masters 1000 di Shanghai. Sinner è reduce dal trionfo nel Six Kings Slam, torneo esibizione a Riad in cui ha battuto Carlos Alcaraz in finale e ha intascato un montepremi record di 6 milioni di dollari, comprensivo di 1,5 per il 'gettone' presenza e altri 4,5 per la vittoria finale.  In caso di passaggio del turno Sinner sfiderà agli ottavi di finale l'azzurro Flavio Cobolli, che ha battuto il ceco Tomas Machac in due set.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

