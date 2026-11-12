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Provincia Pagani

Morte Confessore, nuovi esami dalla Procura

  • Novembre 12, 2026
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Morte Confessore, nuovi esami dalla Procura

Pagani/Sarno. Si infittisce il giallo sulla morte del medico di 63 anni, Nicola Confessore originario di Nocera Inferiore e residente a Sarno, trovato senza vita in una casa al secondo piano di una stabile di via Barbazzano a Pagani. Sul mistero della dinamica dell’accaduto e sulle cause del decesso la procura nocerina vuole vederci chiaro ed ha sottoposto a sequestro, oltre l’appartamento, la salma per trasferirla presso il Fucito di Mercato San Severino dove sono stati disposti esami specifici sul caso. Confessore, specialista in Nefrologia ed in servizio al reparto di Medicina Generale dell’ospedale Martiri del Villa Malta, sarebbe deceduto in una casa di proprietà di un ex sacerdote appartenente dalla diocesi Cava/Amalfi. Sarebbe stato trovato per strada dall’amico religioso ed era già in condizioni critiche. Soccorso, poi è morto a casa dell’uomo. Avvertiti i volontari del servizio “118”, sul posto è arrivata un’ambulanza che, purtroppo, non ha potuto fare altro che constare il decesso del medico. Da qui, il trasferimento all’obitorio dell’ospedale “Gaetano Fucito” di Mercato San Severino, in attesa che venga eseguita l’autopsia – disposta dalla Procura nocerina guidata da Luigi Alberto Cannavale– sulla salma del 63enne. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della tenenza di Pagani e poi del Reparto territoriale di Nocera Inferiore, anche per gli esami scientifici. Ascoltati pure familiari e conoscenti anche per stabilire per quale motivo, il medico si trovasse di notte in quella zona. Già martedì mattina, in via Barbazzano sono arrivati molti colleghi di lavoro e amici del defunto, affranti per la sua morte e chiedendosi anche loro il perché della presenza nel centro storico di Pagani. Il nefrologo era molto stimato e benvoluto all’ospedale Martiri del “Martiri del Villa Malta” per la sua attività come medico. Nessuno, al momento, è riuscito a individuare una causa per la morte del nefrologo, che non sembrava in cattive condizioni di salute. Per questo motivo la Procura ha disposto una serie di accertamenti affinchè si faccia luce sul decesso. Gli inquirenti stanno ricostruendo le ultime ore del medico, hanno ascoltato le persone a lui vicine acquisendo ogni elemento utile a fare luce sull’accaduto. Sentiti pure i residenti di via Barbazzano, alcuni puntando l’indice contro ciò che sarebbe accaduto all’interno del civico 62. “Era un continuo via vai di persone, qualche volta abbiamo visto anche donne di colore e persone nude”, dice una residente. Sotto la lente dei carabinieri anche l’uso dell’abitazione finita sotto sequestro.

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