Siano si inonda di verde:

E' stato un grande successo, la Festa dell'Albero è un perfetto esempio di come la collaborazione, la partecipazione e l'entusiasmo possano creare un evento significativo e indimenticabile. La descrizione dell'impegno delle Istituzioni, delle Scuole, delle Associazioni e dei singoli partecipanti dipinge un quadro vibrante di una Comunità unita per una causa nobile. La Festa dell'Albero continua ad essere un evento che ha visto la partecipazione entusiasta di 1.000 bambini venuti a ritirare le loro piantine, è un momento speciale che intende celebrare la natura attraverso le piantine stesse che diventano il simbolo di cura, speranza e rinascita per il nostro pianeta. Un sentito ringraziamento va all'Amministrazione Comunale e al Signor Sindaco Giorgio Marchese, che hanno supportato con dedizione la pianificazione dell'evento, e un grazie ai Consiglieri comunali Grazia Di Benedetto, Raffaele Cerrato e Roberto Masi, presenti all'iniziativa. Bisogna, poi, rivolgere un motivato ringraziamento a tutti i ragazzi che, con lavoro e impegno, hanno arricchito questa manifestazione di entusiasmo e motivazione. La loro creatività si è rivelata il cuore pulsante della giornata. Grazie di cuore alla Dirigente Scolastica, la dottoressa Elena Pappalardo, una persona che fin dal primo momento ci ha sostenuto, ci è stata vicino e ha manifestato una speciale dedizione, passione e interesse al coinvolgimento di tutta la Comunità scolastica. Un grazie sentito anche ai rappresentanti delle varie Associazioni che, su nostro invito, hanno ritirato la piantina, dimostrando attenzione verso l'iniziativa. Un grazie, ancora, rivolgiamo alle maestre dell'Istituto Comprensivo Siano- Bracigliano, delle Scuole materne "Giardino d'Infanzia," "Il Villaggio dei Puffi," e "Istituto Anna De Angelis" per avere offerto ai bambini l'opportunità di esprimere la loro creatività attraverso disegni e forme di partecipazione artistica. Un ringraziamento a Don Gianluca Cipolletta sempre attento e disponibile. Infine, un profondo grazie a tutti coloro che hanno preso parte a questa manifestazione, contribuendo a creare un'atmosfera di gioia e condivisione. La consegna delle piantine è un gesto simbolico, come impegno per un futuro più verde e sostenibile, è particolarmente ispiratrice e rappresenta una promessa di prendersi cura della nostra Terra, un tema che non potrebbe essere più attuale. La presenza e l'entusiasmo di noi tutti, insieme, ci riempie di orgoglio e ci incoraggia a continuare su questa bellissima strada.