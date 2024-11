Legambiente, nomina Manfredi una buona notizia

“La nomina di Gaetano Manfredi è una buona notizia, persona esperta e competente. A lui vanno le nostre congratulazioni. Siamo sicuri che saprà interpretare al meglio il suo ruolo di coordinamento della grande comunità dei comuni italiani”. E’ quanto osservano in una nota Stefano Ciafani e Mariateresa Imparato, rispettivamente presidente nazionale di Legambiente e presidente Legambiente Campania sulla nomina a presidente dell’Anci di Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli. “La crisi climatica – sottolineano gli esponenti di Legambiente – oggi ha un peso importante sulle città, dalle aree interne a quelle metropolitane, è necessario mettere al centro dell’attività amministrativa dei comuni piani locali e atti amministrativi nell’ottica della transizione ecologica per mettere in sicurezza i cittadini che vivono nei territori fragili, migliorare la qualità di vita delle comunità, creare opportunità di sviluppo sostenibile e nuova occupazione verde per tracciare percorsi di riscatto sociale contro le diseguaglianze. Ci auguriamo – concludono gli esponenti di Legambiente – che il suo mandato vada in questa direzione”.