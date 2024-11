Giffoni 2025: diventare umani. Oggi si celebra il “Giffoni Day”

Diventare umani richiede scelta, volontà e responsabilità, un percorso di crescita in cui ci impegniamo a coltivare empatia, ascolto, pazienza e comprensione. Significa andare oltre l’istinto, il conformismo, il cinismo, l’indifferenza per costruire un’etica personale che sappia opporsi alle forze oscure del nostro tempo. È una sfida, una chiamata a definire cosa significhi davvero essere umani, non come punto di arrivo, ma come viaggio continuo, come percorso di trasformazione e riscoperta di noi stessi e della nostra capacità di generare un impatto positivo nel mondo. È questo il filo conduttore di Giffoni per il 2025 e, in particolare, della 55esima edizione del festival, in programma dal 17 al 26 luglio. Nel Giffoni Day, ricorrenza in cui si celebra la nascita dell’idea del 20 novembre del 1970 di Claudio Gubitosi, Giffoni annuncia i progetti della prossima edizione. “Per il 2025, il tema è Diventare Umani (Becoming Human) – spiega il direttore artistico, Luca Apolito – vogliamo esplorare cosa significhi veramente essere umani oggi e come possiamo diventare più consapevoli del nostro ruolo e delle nostre responsabilità. Esistiamo come esseri umani per definizione biologica, creature inserite in un contesto sociale e culturale, modellate da convenzioni e spinte da forze esterne. Ma limitarsi a “essere umani” come pura condizione di esistenza, come stato inerziale dettato dalla biologia, dall’ambiente culturale ereditato o dalle aspettative altrui, non è sufficiente”. GIURIE. Le giurie del Festival si dimostrano ancora una volta una straordinaria occasione di dialogo per migliaia di ragazzi, accantonando le contrapposizioni politiche, culturali e religiose per condividere insieme un’esperienza unica al mondo. I giurati di #Giffoni55 saranno ben 4500 e arriveranno da 45 nazioni e oltre 300 città, paesi e borghi d’Italia, suddivisi nelle sezioni: Elements +3, Elements +6, Elements +10, Generator +13, Generator +16 e Generator +18. I regolamenti verranno pubblicati lunedì 9 dicembre e la selezione dei juror avverrà entro la fine di febbraio. A queste si aggiungono le sezioni come Parental Experience dedicate a 400 genitori, e Gex Doc con focus sul cinema del reale e documentari. 250 invece saranno i giovani che prenderanno parte ai Workshop +18, quest’anno totalmente dedicati alla recitazione. I FILM. I film sono parte fondamentale di Giffoni: i giurati partecipano a una visione comune e condivisa delle opere in concorso, godendo della massima libertà di espressione. I ragazzi hanno una voce diversa, libera, unita da passione e purezza. Attualmente le opere che vengono sottoposte al team in preselezione sono circa 4.500, di cui vengono effettivamente presentate a Giffoni circa 130 opere fra lungometraggi e short film. A queste si aggiungono le anteprime cinematografiche più esclusive, i lanci delle serie più attese e gli eventi speciali di maggior successo. GLI OSPITI. Uno degli aspetti che rendono Giffoni unico rispetto agli altri festival è il rapporto speciale che si crea tra gli ospiti, nazionali e internazionali,e i giurati. Circa 250 artisti, ogni anno, vengono a Giffoni per interagire con i ragazzi e instaurare un dialogo schietto, libero e diretto. È questa mancanza di filtri, questa autenticità negli scambi, che rende l’esperienza del festival così speciale e diversa. IMPACT. Il progetto, sostenuto nelle ultime due edizioni dal Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi e dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, è in continua metamorfosi, capace di cambiar pelle ma non la sua missione, offrendo opportunità in grado di soddisfare sogni, richieste e aspettative delle nuove generazioni. IMPACT! è uno spazio libero dedicato a 200 giovani, dai 18 ai 30 anni, che abbiano voglia di far sentire la propria voce, di incidere sui cambiamenti del Paese e, di conseguenza, sul loro futuro. È l’occasione di lasciarsi ispirare dalla vita di persone ordinarie, capaci di imprese straordinarie. GIFFONI E LO SPORT. Il prossimo festival di luglio sarà anche la cornice per la seconda edizione di Giffoni Sport, il format ideato per la prima volta nel 2024 e che ha registrato numeri da capogiro: i 50 Sport Ambassador hanno avuto la possibilità di potersi cimentare con le varie discipline sportive, incontrare i nomi più importanti del panorama italiano e internazionale tra atleti, dirigenti, eccellenze come Leonardo Bonucci, Carlo Ancelotti, Piero Ferrari, Massimo Zanetti e vivere le emozioni del grande cinema con i titoli più iconici con proiezioni serali. Riapriremo le porte del nostro meraviglioso villaggio da oltre 1000 mq che l’anno scorso ha registrato 10mila presenze e dove i visitatori potranno mettersi alla prova, cimentarsi con vari sport, conoscere e avvicinarsi alle tante realtà locali e nazionali. Passione, divertimento, inclusività: un successo pronto a ripetersi, con Giffoni che, tra le tante cose, continuerà il suo viaggio rinnovando il legame con Milano-Cortina 2026. FOOD. I 50 food ambassador incontreranno esponenti del settore gastronomico, tra cui chef stellati e maestri pizzaioli, parteciperanno a workshop sui tanti temi e soprattutto avranno la possibilità di sperimentare, accrescere la propria cultura con un percorso formativo senza precedenti. Spazio anche a “Giffoni Food Talk” con approfondimenti su dieta mediterranea, diffusione della sana alimentazione e lotta allo spreco alimentare. MUSICA E STREET. Ritorna nella 55esima edizione del Festival il Giffoni Music Concept: dieci serate completamente gratuite con artisti emergenti del panorama musicale italiano e big della musica tra i più acclamati dai giovani. A questo si aggiunge lo Street Fest, dove fantasia e effetti speciali si fondono. Dieci giorni di spettacoli, performance sorprendenti, teatro e laboratori per bambini e ragazzi. E il “posto delle Favole”, un appuntamento durante il quale ascoltare fiabe e racconti narrati da talenti del cinema e persone comuni nei cortili e nello storico Giardino degli Aranci. LA FAMIGLIA. Capirsi e conoscersi di più sono altri importanti momenti della vita di #Giffoni55: i genitori hanno il dovere di approfondire la vita dei loro figli e, questi ultimi, a potersi raccontare senza paura né riserve. Immaginate una stanza piena di volti, diversi per età ma legati da qualcosa di profondo: il desiderio di capire meglio chi hanno accanto. Da una parte, i genitori, spesso alle prese con la difficoltà di essere presenti in un mondo che corre veloce. Dall’altra, i figli, che cercano la loro strada tra silenzi, ribellioni e richieste d’aiuto nascoste tra le righe. E così nel cuore di molte famiglie si accende una nuova luce. HUB E AMBASSADOR IN ITALIA. Il 2025 sarà un anno all’insegna dell’apertura e della collaborazione con associazioni, scuole, festival e realtà del terzo settore attive in tutt’Italia. Sarà rafforzata la rete degli Hub nazionali – la galassia dei partner alla quale, recentemente, si sono aggiunte le città di Alessandria, Taranto, Modena, Firenze e Ferrara – e torneranno alla carica i Giffoni Ambassadors. Si tratta di giovani appassionati che, dopo aver vissuto l’esperienza del Festival, riceveranno l’incarico di promuovere i valori e attività del brand nel loro territorio. Saranno coinvolti oltre 25mila ragazze e ragazzi. GIFFONI NEL MONDO. Dall’Italia all’Estero: sono infatti già in programma iniziative e progetti in diverse nazioni. Tra queste: Macedonia del Nord, Danimarca, Spagna, Georgia, Corea del Sud, Azerbaijan, Qatar, Germania, India, Croazia, Corea del Sud, Giappone e Inghilterra. Anche nel 2025, Giffoni permetterà ai ragazzi che hanno partecipato al Festival di vivere esperienze all’estero, partecipando ad eventi internazionali e scambi interculturali. Particolare attenzione sarà dedicata alla promozione del cinema italiano e alla celebrazione dei capolavori e degli artisti che hanno fatto conoscere e amare in tutto il Mondo il nostro Paese. LA SCUOLA. A partire da gennaio 2025, Giffoni tornerà tra i banchi di scuola con appuntamenti dedicati agli studenti ed ai docenti. L’obiettivo è rafforzare la storica alleanza tra il Festival ed il mondo della formazione. Per una volta, non saranno i ragazzi a venire a Giffoni: sarà Giffoni ad andare direttamente da loro. L’UNIVERSITÀ. Il “viaggio” di Giffoni proseguirà poi nelle Università più prestigiose della Campania e di tutto il Paese. Sono già in agenda incontri, masterclass e workshop presso l’Università degli Studi di Salerno, la Federico II e l’Orientale di Napoli, la Parthenope e la Sapienza di Roma. Gli incontri saranno trasversali e multitematici. Il “caso Giffoni” sarà oggetto di analisi da parte di studenti e docenti di vari dipartimenti – da economia a sociologia, dal marketing alle scienze della comunicazione passando ovviamente per i beni culturali e la critica cinematografica – per offrire uno spaccato della realtà dinamica e multitasking che il brand Giffoni oggi rappresenta. Il programma del 2025 sarà presentato al Parlamento Europeo a Bruxelles e al Parlamento Italiano, alle Commissioni Cultura di Camera e Senato. Questa intensa progettualità è supportata dalla Presidenza della Regione Campania e dal suo Governatore Vincenzo De Luca. Si è in attesa di poter dialogare con il Dicastero della Cultura ed è in programma un incontro con il Ministro Alessandro Giuli.